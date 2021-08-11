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06:16 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Для заемщиков предложено ввести иной обязательный идентификатор

Участники рынка нашли лазейку, которая позволит получать кредиты, несмотря на плохую кредитную историю. Ее создает сочетание положения ЦБ, вступающего в силу в следующем году, и уже действующее постановление правительства. Это станет возможно, если поиск кредитной истории (КИ) будет производиться только по паспорту, из которого власти разрешили убрать сведения о ранее выданных документах, удостоверяющих личность. Выходом из ситуации может стать внесение в число идентификаторов КИ СНИЛС и ИНН, которые не меняются в течение всей жизни.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в конце прошлой недели Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Банк России письмо, в котором отметил, что согласно положению 758-П поиск информации о гражданине РФ проводится по его действующему паспорту и двум предыдущим. Однако согласно постановлению правительства РФ № 1205, с 16 июля вписывать данные предыдущих паспортов в действующий стало необязательно.

По словам главы НСФР Андрея Емелина, теперь заемщик с плохой кредитной историей может заявить об утере паспорта, получить новый и идти в банк за кредитом. «При этом в бюро кредитных историй (БКИ) банку сообщат, что у этого заемщика кредитной истории нет. В результате у недобросовестных граждан появился инструмент осознанного мошенничества», — говорит он.

Для противодействия этому НСФР предложил добавить в перечень идентификаторов для поиска кредитной истории ИНН и СНИЛС, которые не меняются на протяжении всей жизни заемщика.

«Предложение мы отправили в Банк России, и если он внесет эти изменения в свое положение 758-П, то проблема будет решена, — поясняет Андрей Емелин.— Положение ЦБ вступает в силу 1 января 2022 года, и к этому времени банки и БКИ должны успеть перенастроить системы».

В ЦБ сообщили «Ъ», что письмо НСФР находится на рассмотрении.

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«Предложенные подходы будут рассмотрены с учетом необходимости исключения рисков некорректного “связывания” КИ различных субъектов (в историю одного лица не должна попасть информация, относящаяся к другому лицу) по итогам накопленной практики применения нормативных актов», — сообщили там.

А также обратили внимание, что в большинстве случаев сведения об ИНН и СНИЛС предоставляются клиентами с их слов или переносятся из заполненной клиентом заявки без подтверждения оригиналами документов. «Впоследствии кредитор данную информацию зачастую не проверяет, — отмечают в ЦБ. — В некоторых случаях это приводит к предоставлению в БКИ некорректных ИНН и СНИЛС».

В Банке России обратили внимание и на то, что сведения о ранее выданных паспортах являются одним из способов корректно связать КИ, но не единственным. Но проблема заключается в том, что ИНН и СНИЛС не являются обязательными данными, которые необходимо сообщать в БКИ, ни по текущему ФЗ «О кредитных историях», ни по будущей редакции, вступающей в силу с 1 января 2022 года, заключает директор по правовым и корпоративным вопросам ГК Eqvanta Александра Новицкая.

Собеседник «Ъ» в банке из топ-50 указывает, что скоринговые модели действительно учитывают множество факторов помимо КИ, в том числе данные о телефоне и даже об истории геолокации. Если мошенник с новым паспортом захочет набрать кредитов, то без кредитной истории он сможет получить только небольшие суммы до 100 тыс. руб.

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«С каждым новом обращением в банк кредитный рейтинг будет ухудшаться и суммы снижаться, поэтому ему придется за один день обойти несколько банков. За такой срок можно подать заявку в три-пять банков, соответственно, он сможет рассчитывать на 300−500 тыс. руб.», — отмечает собеседник «Ъ».

Такой заемщик, по мнению банкиров, скорее пойдет в МФО, где охотно выдают кредиты на небольшие суммы и менее строгий скоринг.

Однако по словам директора СРО «МиР» Елены Стратьевой, большинство МФО уже давно не выдают заём «по одному только паспорту». «Иными словами, кредиторы сами заинтересованы в проверке максимально возможного количества данных и документов у потенциального заемщика, и запрос как минимум “второго документа” (СНИЛС и ИНН, водительские права и др.) уже давно является обычной рядовой практикой», — утверждает она.

При этом Елена Стратьева согласна, что фиксация кредитных историй по документу, имеющему единый идентификационный номер, не нуждающийся в замене, выглядит логичной, и именно СНИЛС решает такого рода задачи.

Максим Буйлов, Полина Трифонова

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