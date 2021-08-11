Оператор «Северного потока — 2» объявил о начале пусконаладки первой нитки газопровода

03:42 (мск), источник: Forbes
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В нем отмечается, что морская часть первой нитки газопровода технически завершена — во вторник, 10 августа уложенные со стороны России и Германии морские секции трубопровода соединили между собой. Трубоукладка первой нитки закончилась 4 июня, 10 августа был «осуществлен захлест», говорится в сообщении.
«Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Все работы проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями», — передает оператор проекта.
«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода протяженностью более 1200 км каждая. Обе нитки проведены по дну Балтийского моря. По ним газ будет доставляться в Германию через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Полностью строительство газопровода планируют завершить к концу августа.
Против строительства «Северного потока — 2» выступали США, утверждая, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы. Россия эти обвинения отрицает. США ввели санкции против проекта, которые позволяют наказывать желающих с ним сотрудничать. В конца мая президент США Джо Байден назвал введение новых ограничений против проекта «контрпродуктивным». В середине июля Берлин и Вашингтон объявили, что договорились о применении санкций против России, если та продолжит использовать энергоносители в качестве инструмента давления на другие страны. Страны отмечали, что транзит через Украину после введения в строй «Северного потока — 2» должен быть продолжен.
Президент США Джо Байден 10 августа назначил представителем Госдепа по вопросам энергетики своего бывшего советника Амоса Хохштейна. Первым об этом сообщил Axios со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, в обязанности представителя будет входить реализация соглашения между США и Германией касательно «Северного потока — 2».
У себя в Twitter политик, в частности, заявлял, что строительство трубопровода — это «экзистенциальных кризис, стоящий перед Украиной».