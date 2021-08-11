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10:04 (мск), источник: Ведомости

Mail.ru Group дополнительно инвестирует в AliExpress Russia $60,3 млн

Mail.ru Group дополнительно инвестирует в совместное предприятие AliExpress Russia $60,3 млн, такое решение принял совет директоров, сообщили в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«После одобрения Советом директоров компания предоставила AliExpress Россия $60,3 млн в обмен на дополнительные акции СП, выпущенные в рамках новой эмиссии. Ожидается, что акции будут зарегистрированы в ближайшие дни», — сообщили в Mail.ru Group. Компания будет участвовать в раунде совместно с рядом других акционеров.

«После завершения раунда, которое планируется в четвертом квартале 2021 года, значительных изменений в долях компании не ожидается», — заверили в Mail.ru Group. Сейчас компания владеет 15% экономической и 17,6% голосующей доли в активе.

В Mail.ru Group пояснили, что вкладываемые ею средства планируют направить на развитие логистики AliExpress Russia, расширение категорий товаров, а также на повышение уровня обслуживания.

«Инвестиции позволят ускорить рост AliExpress Россия на локальном рынке», — заверили в компании.

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В AliExpress Russia «Ведомостям» пояснили, что «вложенные средства — часть раунда инвестиций от акционеров компании, который будет завершен в четвертом квартале текущего года». Итоговая сумма и новая оценка совместного предприятия будут раскрыты после завершения раунда.

Ранее, 6 августа, «Мегафон» вышла из капитала AliExpress Russia. Покупателем его доли в совместном предприятии стала USM International — единственный акционер «Мегафона». Китайская Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сохранили свои доли в маркетплейсе.

СП AliExpress Russia было создано в октябре 2019 г. Участники сделки внесли в предприятие капитал и активы. У «Мегафона» тогда оказалось 24,3% AliExpress Russia (26,4% голосов после опциона РФПИ). Оператор продал группе Alibaba 9,97% в Mail.ru Group. Последняя внесла в СП площадку Pandao и в октябре 2020 г. перечислила $182 млн, получив 15% AliExpress Russia (16,3% в голосах после опциона РФПИ). РФПИ внес $100 млн и получил в СП 5% капитала, или 1,2% голосов. Еще фонд получил право выкупить дополнительно акции СП у Alibaba за $194 млн. Alibaba внес в СП $100 млн и бизнес AliExpress в России.

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