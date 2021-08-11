Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Мошенники начали шантажировать «троллящих» их россиян По данным ОНФ, 90% работоспособных россиян как минимум один раз сталкивались со звонками злоумышленников
Фоторепортажи
10Hello Louis: 120 лет Королю джаза
10Названы необычные рекорды аэропортов мира
14:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Совершена крупнейшая кража криптовалюты

Блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов, пишет CNBC. Кража стала крупнейшей в истории этой сферы.

BTC 46083.63 +998.63 ETH 3215.77 +115.92 LTC 170.38 +9.05
Источник: Reuters

Poly Network работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны. Платформа рассказала о хакерской атаке в Twitter. В сообщении она попросила грабителей выйти на связь и вернуть похищенные активы. Украденная сумма стала самой большой в истории DeFi — децентрализованных финансовых сервисов. «Вам следует поговорить с нами, чтобы мы нашли правильное решение», — говорится в сообщении команды Poly Network.

Взломщики воспользовались уязвимостью в системе платформы. Эксперты считают, что кража была давно спланирована.

Биткоин от TradingView

Poly Network призвала биржи криптовалют внести в черный список токены, поступающие с хакерских почтовых адресов. Компания Tether сообщила, что уже заморозила похищенные 33 миллиона долларов. Сервис SlowMist, предоставляющий услуги по защите блокчейна, заявил, что получил данные IP-адресов злоумышленников и адреса электронной почты. Глава одной из крупнейших криптобирж Binance Чангпенг Чжао написал в Twitter, что знал о предстоящей атаке, однако не пояснил, почему не было предпринято действий, чтобы отбить ее.

Согласно данным компании CipherTrace, с начала года из пространства DeFi украли 361 миллион долларов, что почти в три раза больше, чем за весь 2020 год.

Число хакерских атак в DeFi составляет 54 процента от общего количества мошеннических действий с криптовалютой, хотя за прошлый год их насчитывалось всего три процента.

В конце мая Федеральная торговая комиссия США сообщила, что мошенники от лица Илона Маска украли за полгода более двух миллионов долларов в криптовалюте. Злоумышленники заводят аккаунты в Twitter и, представляясь главой Tesla, предлагают потенциальным жертвам перевести токены на их криптокошельки за большое вознаграждение.

 Познер заявил о заслуженном наказании для России на Олимпиаде
Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии
Разлив нефти под Новороссийском. Главное
Уровень Байкала превысил критическую отметку
Снос памятника Гагарину на Сахалине обернулся скандалом
Радиоактивное озеро в Австралии стало популярным среди туристов
Трое американцев чуть не утонули в лифте (видео)
Килиан Мбаппе намерен как можно быстрее покинуть «ПСЖ»
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Мишустин сделал заявление, которого ждала вся РФ
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Дети
10 имен, которые приносят успех Какие имена лидируют? Листайте галерею!
Леди
Самые красивые российские олимпийцы, которые нас удивили (фото) Кого из участников Олимпиады в Токио обсуждают до сих?
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь