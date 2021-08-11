22:24 (мск), источник: Forbes
Укравший больше $600 млн в криптовалюте хакер начал возвращать их назад
Хакер, которому удалось похитить более $600 млн в криптовалюте у пользователей
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Poly Network впервые рассказала о кибератаке ранее, во вторник, отметив, что она затронула активы в биткоине, Ethereum и других цифровых валютах. Компания также назвала кошельки, на которые хакер перевел ворованные токены, призвав представителей криптосообщества блокировать переводы.
Позднее платформа обратилась к злоумышленнику с открытым письмом, в котором заявила, что от его действий пострадали «десятки тысяч» держателей криптовалют.
«Сумма украденных вами денег — крупнейшая в истории децентрализованных финансов», — заявила Poly Network.
Платформа призвала хакера вернуть украденные активы, предупредив, что в противном случае ему грозят проблемы с законом. «Правоохранительные органы любой страны будут рассматривать это как крупное экономическое преступление, и вас будут преследовать», — отметили в компании.
На следующий день злоумышленник действительно начал возвращать ворованные токены.
Такое решение, вероятно, связано с тем, что злоумышленник не смог вывести ворованную криптовалюту, отметил в разговоре с CNBC Том Робинсон, главный научный сотрудник аналитической фирмы Elliptic, специализирующейся на
Спустя всего несколько часов после атаки эксперты по кибербезопасности из SlowMist сообщили, что обнаружили «отпечатки почтовых ящиков,