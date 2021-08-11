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22:24 (мск), источник: Forbes

Укравший больше $600 млн в криптовалюте хакер начал возвращать их назад

Хакер, которому удалось похитить более $600 млн в криптовалюте у пользователей блокчейн-платформы Poly Network, начал добровольно возвращать украденные активы. Об этом сама блокчейн-платформа сообщила у себя в Twitter.

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Источник: Reuters

Poly Network впервые рассказала о кибератаке ранее, во вторник, отметив, что она затронула активы в биткоине, Ethereum и других цифровых валютах. Компания также назвала кошельки, на которые хакер перевел ворованные токены, призвав представителей криптосообщества блокировать переводы.

Позднее платформа обратилась к злоумышленнику с открытым письмом, в котором заявила, что от его действий пострадали «десятки тысяч» держателей криптовалют.

«Сумма украденных вами денег — крупнейшая в истории децентрализованных финансов», — заявила Poly Network.

Биткоин от TradingView

Платформа призвала хакера вернуть украденные активы, предупредив, что в противном случае ему грозят проблемы с законом. «Правоохранительные органы любой страны будут рассматривать это как крупное экономическое преступление, и вас будут преследовать», — отметили в компании.

На следующий день злоумышленник действительно начал возвращать ворованные токены.

По последним данным, Poly Network вернулись криптоактивы на общую сумму $260 млн.

Такое решение, вероятно, связано с тем, что злоумышленник не смог вывести ворованную криптовалюту, отметил в разговоре с CNBC Том Робинсон, главный научный сотрудник аналитической фирмы Elliptic, специализирующейся на блокчейн-технологиях. «Даже если вам удастся украсть криптоактивы, отмыть и обналичить их будет крайне сложно из-за прозрачности блокчейна. <…> В данном случае хакер пришел к выводу, что самым безопасным вариантом будет просто вернуть украденное», — пояснил эксперт.

Спустя всего несколько часов после атаки эксперты по кибербезопасности из SlowMist сообщили, что обнаружили «отпечатки почтовых ящиков, IP-адресов и устройств злоумышленника» и стараются установить его личность. Исследователи пришли к выводу, что кража, «скорее всего, была давно спланированной» атакой.

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