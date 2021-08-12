У крымских виноделов подорожало импортозамещенное сырье

О резком росте стоимости винограда технических сортов «Ъ» рассказали опрошенные эксперты и участники винного рынка. По словам собеседников «Ъ», в Крыму цены выросли с 60 руб. до 150 руб. за 1 кг, а в ряде случаев — до 200 руб. за 1 кг, в Краснодарском крае — с 60−70 руб. до 100 руб. за 1 кг за год.
Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев говорит, что цены сильно зависят от сорта и объема закупки: небольшим винодельням сырье обходится дороже. В целом средняя стоимость винограда технических сортов в этом году превысит 100 руб. за 1 кг, указывает он.
Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович считает, что рост цен не носит драматичного характера, а виноград в среднем за год подорожал с 80 руб. примерно до 100 руб. за 1 кг.
Причина роста цен — резкий рост спроса на российский виноград после вступления в июне 2020 года в силу закона о виноградарстве и виноделии.
Документ запрещает использовать импортный виноматериал, иначе компании должны указывать на своей продукции, что она не является вином.
Как отмечает Ставцев, в итоге вырос спрос даже на ранее не востребованные сорта. Например, дагестанский виноград «Молдова» обычно продавался не дороже 18 руб. за 1 кг, а сегодня цены доходят до 35 руб., указывает он. По словам эксперта, многие предприятия, которые поставляли вино наливом для розлива по бутылкам примерно по 120 руб. за 1 л, теперь переходят на продажу винограда.
Собеседник «Ъ» в крупной крымской винодельне не исключает дальнейшего удорожания винограда на полуострове из-за неблагоприятной погоды весной. По его словам, предприятия, которые выпускают вина «защищенного географического указания» и «защищенного наименования места происхождения», должны использовать местные сорта и не могут заменить виноград на сырье из других регионов.
Винодел Андрюс Юцис, чье предприятие в Крыму выпускает около 10 тыс. бутылок в год, говорит, что до сих пор не может договориться о поставках 15 тонн винограда, хотя в прошлом году контракт был заключен в апреле.
В Beluga Group (вина Golubitskoe Estate и Tete de Cheval) и «Кубань-вино» (бренды Chateau Tamagne, «Высокий берег», Aristov) говорят, что используют для производства только собственный виноград. Представитель Beluga Group добавил, что саженцы компания покупает во Франции, а их цена более или менее стабильна и привязана к курсу евро.
В «Фанагории» говорят, что единственный выход из ситуации — максимально обеспечивать себя собственным виноградом. Сейчас предприятие управляет 2,8 тыс. га плодоносящих виноградников, в этом году планируется посадить еще 223 га. Урожай должен вырасти на 10−15%, до 28 тыс. тонн год к году, отмечают в «Фанагории». В «Абрау Дюрсо» от комментариев отказались.
По подсчетам аналитиков агентства НКР, необходимость расширять площади под виноградниками для повышения обеспеченности сырьем приведет к росту капитальных затрат и долговой нагрузки российских виноделов не менее чем на 10−12% в год.
В 2021—2022 годах российское вино может подорожать на 15−20% из-за роста стоимости винограда, снижения урожая, нехватки российских саженцев, прогнозировали там.
По данным НКР, в 2020 году вино подорожало в среднем на 6%, а в первом квартале этого года — на 4,3%.
Как отмечает Александр Ставцев, удорожание сырья в первую очередь может привести к отказу от промо, доля которого в российском вине и так сильно сократилась.
В Минсельхозе отмечают, что цены на виноград определяются продавцом и покупателем и зависят от множества факторов, в том числе качественных характеристик, сорта, периода закупки и т. д., а увеличение спроса на российский виноград было ожидаемо после принятия отраслевого закона. С учетом поддержки закладки виноградников и питомников, строительства и модернизации виноделен, а также экспорта закон стимулирует создание и развитие успешных винодельческих хозяйств в РФ, указывают в министерстве.
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