Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления

Документом предлагается защитить права россиян, которые хранят свои пенсионные накопления в негосударственных фондах и могут их потерять при досрочном переходе из одного фонда в другой.
«Законодательством в сфере обязательного пенсионного страхования в настоящее время не предусмотрена возможность возврата инвестиционного дохода, удержанного в связи с досрочным переходом застрахованного лица, в случае неправомерного перевода от одного страховщика к другому и признания судом соответствующего договора недействительным», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».
Как уточняет кабмин, в настоящее время восстановление на пенсионном счете накопительной пенсии осуществляется в судебном порядке. Однако в отдельных случаях происходят отказы.
«В целях решения данного вопроса законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — поясняется в документе.