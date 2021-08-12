Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Роспотребнадзор назвал сроки наступления постковидного синдрома Чаще всего постковидный синдром наступает через четыре недели после болезни, но может проявиться и позже
Фоторепортажи
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
11Празднование Дня ВДВ
13:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЦБ назвали биткоин финансовой пирамидой

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил в интервью, что многие люди вкладываются в финансовые пирамиды, такие как биткоин. Он отметил, что покупателей цифровых активов никто не защитит.

BTC 45405.40 -678.23 ETH 3152.90 -62.87 LTC 171.25 +0.87
Источник: РИА "Новости"

График BTCUSD от TradingView

«Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать. Не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут и вы ничего с этим не сможете поделать», — заявил зампред ЦБ.

Новость
Уйти в IT: россиянам помогут освоить цифровые профессии

Швецов утверждает, что многие «в ожидании бешеной доходности» вкладываются в криптовалюту, продавая свое имущество или занимая деньги у родственников. Зампред ЦБ назвал большой бедой то, что россияне не знакомы с правилами работы рынка капитала.

Центробанк не планирует легализовывать биткоин по примеру Сальвадора, об этом ранее заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. По ее словам, ЦБ относится к цифровым активам «достаточно сдержанно».

«Это денежный суррогат, и мы против того, чтобы криптовалюты как частные цифровые, даже деньгами их не хочется называть, использовались для расчетов внутри страны», — сказала Набиуллина.

 Познер заявил о заслуженном наказании для России на Олимпиаде
Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии
Крушение вертолета с туристами на Камчатке. Главное
Рекордное количество смертей от COVID-19 зафиксировано в РФ
Россиян предупредили об аномальной погоде в большей части страны
В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению
Пенсионерам вернут незаконно изъятые накопления
Сборная России опустилась на 41-е место в рейтинге ФИФА
«ПСЖ» хочет объединить Роналду с Месси и Неймаром
Игры в Японии
Спорт для настоящих самураев
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Добронравов отреагировал на смерть звезды "Сватов"
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Леди
5 причесок, которые вышли из моды Если тебе интересны модные веяния и антитренды, то добро пожаловать.
Нужна помощь
Поможем детям с пороками сердца Чтобы дети приехали на лечение вовремя
Вернем Александру жизнь после инсульта! Поможем капитану встать на ноги
Кровати и телевизоры для одиноких стариков Поможем психоневрологическому интернату
Переезд с хвостом Поддержим приют для животных
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь