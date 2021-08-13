Минсельхоз США резко снизил оценку российского урожая

Минсельхоз США (USDA) в августовском обзоре снизил прогноз урожая российской пшеницы с 85 млн до 72,5 млн тонн, а оценку экспорта в текущем сезоне — с 40 млн до 35 млн тонн. Цифры не учитывают Крым. Аналитики пересмотрели прогноз после публикации данных Росстата по площадям под озимой пшеницей.
В конце июля ведомство сообщило, что озимая пшеница засеяна на 15,6 млн га против 16,9 млн га годом ранее. Уменьшение посевных площадей во многом связано с образованием корки льда в феврале и марте, что нанесло ущерб посевам, поясняется в обзоре.
Как отмечают в USDA, с учетом сохраняющихся экспортных пошлин Россия, вероятно, уступит часть своей доли мирового рынка пшеницы странам ЕС и Украине. По прогнозам USDA, ЕС в текущем сезоне может экспортировать 35 млн тонн пшеницы, Украина — 23,5 млн тонн.
Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что подобное месячное снижение оценки российского урожая стало рекордным за много лет. Даже с учетом Крыма оценка сбора пшеницы будет на уровне 73,3 млн тонн. «Совэкон» активно снижает свой прогноз с июля, по последним публичным оценкам, сбор пшеницы должен быть 76,4 млн тонн. Помимо снижения площадей под озимой пшеницей сказались неутешительные урожаи в центре страны и Поволжье, сообщал «Совэкон».
Андрей Сизов отмечает, что прогноз USDA уже влияет на рынок: котировки на пшеницу на бирже в Чикаго прибавляют 4−5%. По его словам, стоит ждать продолжения роста мировых цен на зерно, включая и Черноморский регион.
Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает прогноз USDA «очень заниженным». По его словам, аналитики министерства долгое время никак не реагировали на ситуацию с урожаем в России и произвели коррекцию в один момент. ИКАР пока прогнозирует урожай пшеницы в 77 млн тонн. Прогноз может корректироваться и в сторону снижения, но уровня в 73,3 млн тонн пока не видится, говорит Дмитрий Рылько.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин указывает, что прогноз USDA не учитывает актуальный пересев практически на 1 млн га, в целом показатели уборочной кампании очень хорошие, а локальные климатические проблемы не смогут повлиять на итоговые результаты урожая. По его словам, уже в пятницу цены на пшеницу однозначно пойдут вверх, поскольку рынок не может игнорировать мнение столь авторитетного источника и скорее всего котировки на условиях FOB достигнут $300 за тонну. «Основным бенефициаром от этого роста станут наши соседи по Черноморскому бассейну», — говорит господин Зернин. Текущий индекс российской пшеницы на условиях FOB — $243,1 за тонну.
Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2021 году на уровне 127,4 млн тонн, включая около 81 млн тонн пшеницы, сообщал 12 августа глава министерства Дмитрий Патрушев.
По его словам, уборочная кампания должна завершиться в оптимальные сроки и без потерь. Потенциал экспорта всего зерна в этом сезоне Минсельхоз РФ оценивает в 51 млн тонн.
Анатолий Костырев, Алексей Полухин
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