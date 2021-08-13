05:57 (мск), источник: Известия
Клиенты Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов
Держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в
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Сервис уже начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк, сообщили «Известиям» их представители. Планируют реализацию технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и «Дом.рф», не исключают запуск функционала в Новикомбанке.
Этот сервис позволит контролировать в первую очередь устаревшие подписки, о которых клиент мог уже забыть, а также сервисы, которые подключают регулярные списания с ненадлежащим уровнем информирования, пояснили в «Открытии». В ВТБ подчеркнули, что Новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в
В Mastercard сообщили «Известиям», что сервис управления подписками в процессе внедрения, добавив, что этот инструмент создан на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта. Такие сервисы также находятся в зоне внимания Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир» и клиринговый центр СБП), сказали там, напомнив, что в системе быстрых платежей такой функционал уже протестирован.