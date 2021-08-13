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05:57 (мск), источник: Известия

Клиенты Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

Держателям карт Visa в России стала доступна возможность проверки оформленных подписок, а также наличия сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату, сообщили «Известиям» в платежной системе. Ее представитель уточнил, что такой функционал стал доступен банкам-партнерам финансовой организации в 2021 году, и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях.

Источник: Известия

Сервис уже начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк, сообщили «Известиям» их представители. Планируют реализацию технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и «Дом.рф», не исключают запуск функционала в Новикомбанке.

Этот сервис позволит контролировать в первую очередь устаревшие подписки, о которых клиент мог уже забыть, а также сервисы, которые подключают регулярные списания с ненадлежащим уровнем информирования, пояснили в «Открытии». В ВТБ подчеркнули, что Новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен.

В Mastercard сообщили «Известиям», что сервис управления подписками в процессе внедрения, добавив, что этот инструмент создан на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта. Такие сервисы также находятся в зоне внимания Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир» и клиринговый центр СБП), сказали там, напомнив, что в системе быстрых платежей такой функционал уже протестирован.

Во время загрузки произошла ошибка.
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