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19:30 (мск), источник: Life.ru

Стала известна самая дорогая и самая дешёвая российская вакцина от коронавируса

Самой дешёвой из российских вакцин от коронавируса является «Спутник лайт» — вакцинация одного человека обходится в 342 рубля. Об этом сообщает в пятницу РИА «Новости» со ссылкой на Государственный реестр предельных отпускных цен.

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Источник: РИА "Новости"

Стоимость упаковки однокомпонентного «Спутника лайт» из 10 ампул по 0,5 миллилитра составляет 3423,60 рубля, этого хватит для вакцинации десяти человек. В свою очередь, комплекты вакцин «Спутник V» и «Ковивак» состоят из двух доз. Цена пяти комплектов «Спутника V» составляет 4334,05 рубля. А цена 10 ампул вакцины «Ковивак» по 0,5 миллилитра составляет 4330 рублей.

Десять ампул по 0,5 миллилитра вакцины «Эпиваккорона», которых хватит для вакцинации пяти человек, обходятся в соответствии с реестром в 4210,10 рубля.

Ранее главврач Филатовской больницы заявил о безопасности «Спутника V» для мужского здоровья. Он подчеркнул, что мужчинам репродуктивного возраста стоит рекомендовать вакцинацию против CoViD-19, чтобы уменьшить вероятность неблагоприятных последствий инфекции, в том числе ухудшения параметров эякулята, что может быть фактором, определяющим мужское бесплодие.

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