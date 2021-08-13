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17:22 (мск), источник: BFM.ru

Коллектив Natura Siberica заявил о рейдерском захвате и отказывается работать под новым руководством

Основатель компании Андрей Трубников умер в январе этого года, после чего между наследниками возник конфликт по поводу управления бизнесом.

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Сотрудники Natura Siberica — всего 164 человека — написали открытое письмо, где выразили категорическое несогласие с назначением на пост президента компании Сергея Буйлова. Его в 2017 году нанял сам создатель Natura Siberica Андрей Трубников, но через год с небольшим уволил, так как был недоволен его работой.

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В письме сказано, что Буйлов стал «президентом» компании в августе 2021-го, хотя такой должности нет ни в одном уставе, а назначил его гендиректор Дмитрий Ганзер, сам недавно получивший свой пост.

Первое, что сделало новое руководство, — закрыло доступ в офис учредителю компании Ирине Трубниковой — первой жене скончавшегося в январе этого года Андрея Трубникова, их сыну Дмитрию, а также ведущим сотрудникам, отвечающим за ключевые направления. Тех, кто работал удаленно, отключили от рабочих компьютеров, что парализовало работу офиса и привело к остановке работы нескольких магазинов. Сотрудники считают происходящее рейдерским захватом.

Ранее сменился доверительный управляющий долями Трубникова: вместо юридического агентства «Сезар консалтинг» нотариус наследственного дела Трубниковых назначил Григория Жданова.

Основатель Natura Siberica умер в январе 2021 года в возрасте 61 года. Официальная причина смерти не называлась. Завещания нет.

Возник конфликт между наследниками по поводу управления бизнесом, пишет РБК. В апреле Ирина и Дмитрий Трубниковы, а также вторая жена бизнесмена Оксана подали в суд на группу компаний. Они требовали отменить решения внеочередных собраний акционеров, вынесенные после кончины Трубникова, а также наложить запрет на внесение изменений в учредительные документы.

Кроме того, месяц назад стало известно о новых претендентах на наследство Трубникова. Его третья жена Анастасия заявила, что в разделе активов нужно учитывать двоих ее детей от предыдущего брака, которые были на иждивении бизнесмена. На наследство претендуют также сама Анастасия и трое детей Трубникова от первых браков. 7 июля истек положенный по закону срок распределения долей в активах бизнесмена между наследниками.

В июне СМИ сообщали, что АФК «Система» собирается купить контрольный пакет акций Natura Siberica у Ирины и Дмитрия Трубниковых. Вместе им принадлежат 55% во всех юрлицах группы компаний.

В Сети появилось видео, снятое одной из сотрудниц компании, обнаружившей незнакомых мужчин в офисе:

Конфликт вокруг Natura Siberica разворачивается на фоне судебного разбирательства. В мае прошлого года иск на 4,5 млрд рублей к структуре Natura Siberica — ООО «Первое решение» — подала компания «Эн+ Рециклинг». Во столько был оценен ущерб от пожара в одном из ангаров, где «Первое решение» арендовало площади. В январе портал The Bell писал, что место «Эн+ Рециклинг» в деле занял «Ингосстрах», а Natura Siberica несколько месяцев назад оценивалась в 3−4 млрд рублей.

В России под брендом Natura Siberica работает более 40 точек. Фирменные магазины открыты в других странах, в том числе в Испании, Сербии и Гонконге, а продукция компании представлена на многих зарубежных рынках. Группе компаний также принадлежат магазины Organic Shop.

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