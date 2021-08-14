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17:03 (мск), источник: Forbes

Президент Natura Siberica ответил на заявление о рейдерском захвате компании

Президент Natura Siberica Сергей Буйлов ответил на заявление сотрудников компании о ее «рейдерском захвате». Ситуацию Буйлов прокомментировал в разговоре с Forbes.

Источник: РИА "Новости"

В четверг сотрудники Natura Siberica заявили, что Буйлов принял решение отключить пропуска для доступа в офис совладельцам и наследникам основателя группы Ирине и Дмитрию Трубниковым, а также ее «ведущим сотрудникам». В коллективном письме они сообщили об отказе работать под новым руководством.

«Если вы проследите историю компании с момента трагической смерти Андрея Вадимовича [Трубникова], то увидите, что менеджмент компании препятствовал доступу в нее всем управленцам, назначенным в рамках наследственного дела. Нарушая закон, им отказывали в доступе в офис, в доступе к документам, к любой информации о состоянии дел в компании. Кто здесь рейдеры после этого?», — заявил Forbes Буйлов.

По его словам, «все, что сделал менеджмент — это ограничил доступ в ночное время ряду топ-менеджеров», которые препятствовали его «законной деятельности в интересах компании и ее наследников».

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В пятницу в Instagram-аккаунте Natura Siberica также появилось сообщение о том, что десятки сотрудников компании собрались перед ее главным офисом и «боятся войти внутрь, потому что в здании, перед ним и на этажах стоят крепкие молодые люди бойцовской наружности». Сотрудники «наблюдали взломанные кабинеты» и «видели, как из офиса было вынесено несколько чемоданов документации», говорил «Газете.ru» юрист Кирилл Попов, представляющий Ирину и Дмитрия Трубниковых.

По словам Буйлова, «менеджмент компании препятствовал законному доступу к документам и другой информации о происходящем», поэтому ему «пришлось пригласить внешних помощников, чтобы хотя бы бумаги посмотреть».

«Это никакие не бойцы, даже на видео в интернете видно», — отметил он.

Президент компании также сказал, что «замки в некоторых дверях меняли исключительно с целью сохранности имущества, потому что, по заявлениям предыдущего менеджмента, ключи от именно этих дверей были утеряны». Информацию о вывозе документов или любого другого имущества компании Буйлов назвал не соответствующей действительности.

Кроме того, в письме работников Natura Siberica сообщалось, что о появлении нового руководителя сотрудники компании и Ирина Трубникова «узнали из личных звонков нового президента», в ходе которых он «угрожал увольнением в случае невыхода в офис всех сотрудников».

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«Я пытался связаться с ключевыми сотрудниками для того, чтобы вызвать их в офис и познакомиться. Никаких угроз увольнением не было», — ответил на это Буйлов.

Буйлов был назначен на должность президента Natura Siberica в августе новым гендиректором компании Дмитрием Ганзером, писал РБК. Ганзера, в свою очередь, назначил новый доверительный управляющий Григорий Жданов. Жданов говорил Forbes, что управляет наследственной массой, так как круг наследников Андрея Трубникова окончательно не определен. Он заявлял, что предложил кандидатуру Ганзера, поскольку он — «специалист, обладающий адекватным опытом и не связанный ни с кем из потенциальных наследников». Попов говорил Forbes, что «три из четырех наследников» основателя Natura Siberica передали доверительному управляющему письменные требования назначить президентом компании Ирину Трубникову.

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