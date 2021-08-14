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18:01 (мск), источник: Forbes

ФАС готовит законопроект об ограничении наценки на продукты в торговых сетях

ФАС предложила ограничить рост цен на продукты. Как стало известно Forbes, 13 августа в ведомстве прошло совещание с представителями торговых сетей, на котором обсуждались шаги по корректировке торговых наценок, в том числе подготовка соответствующего законопроекта.

Источник: Reuters

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, регулирующий цены на продукты: ведомство хочет предложить ограничивать наценку торговых сетей, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров. Информацию об инициативе подтверждают источник Forbes, близкий к одному из участников совещания, и федеральный чиновник. Представитель ФАС отказался от комментариев.

Что предлагает антимонопольная служба

Как рассказывает Forbes источник, близкий к одному из участников совещания, встреча ФАС с представителями торговых сетей, где обсуждались шаги по корректировке торговых наценок, прошла в пятницу, 13 августа. Факт совещания также подтвердили источники Forbes в двух крупных ретейлерах.

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В этот же день представитель ведомства сообщил о внеплановых выездных проверках в торговых сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Лента» и «Магнит». В ФАС указывали, что целью проверок является «недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продовольственных товаров», причиной которого может быть сговор.

По данным источника, знакомого с деталями переговоров, законодательные изменения по наценкам нужны для «повышения прозрачности». Несмотря на подготовку законопроекта, сетям предложено пока скорректировать наценки на добровольной основе.

На следующей неделе предстоит новое совещание в ФАС, где от сетей будут ждать перечень товаров и методику корректировки их наценки, говорит собеседник Forbes.

В конце июля президент Владимир Путин призвал ФАС, Минпромторг и глав регионов активнее мониторить ситуацию с ценами на продукты. На совещании в пятницу представители ФАС сообщили о результатах.

По их данным, наценки значительные: пшено — 44%, свекла — 41%, чай — 40%, ржаной хлеб — 30%, рассказывает источник Forbes, знакомый с деталями переговоров.

Как рассказывает Forbes источник в одном из крупных ретейлеров, совещание по наценкам носило «нравственно-политический характер». «После этого проходит проверка, выполняют ли сети предписания, а по итогам проверки — последствия (при невыполнении — штрафы, санкции и так далее). Сейчас под пристальным вниманием находятся те сети, которые были во вчерашних новостях [сети X5, «Магнит», «Лента"]", — говорит собеседник Forbes.

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Как корректировка влияет на рынок

«Уже есть законопроекты и постановление правительства, которые позволяют регулировать цены. Но вот с наценками в сетях практически невозможно с юридической точки зрения сейчас что-то делать», — говорит источник, близкий к одному из участников совещания.

«Регулирование ценообразования — это пагубная история для торговли в целом, поскольку когда ты фиксируешь минимальные наценки на какую-либо продукцию, то ее нужно компенсировать в чем-то другом. Кроме того, это мешает договоренностям ретейлеров с поставщиками», — негодует источник Forbes в крупном ретейлере. С другой стороны, по его словам, «огромная» диверсификация ассортимента позволяет играть с ценами. Торговые сети периодически пересматривают стоимость товаров, особенно социально значимых, потому что снижение наценки может генерировать покупательский трафик, добавляет собеседник Forbes.

Представитель «Ленты» подтвердил Forbes факт совещания. Представитель «Азбуки вкуса» сообщил, что не в курсе прошедшей встречи. «Лента», Metro CC и X5 Retail Group отказались от комментариев. Forbes направил запросы во «Вкусвилл» и «Магнит».

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