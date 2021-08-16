США начали расследование нерыночности российской экономики

По информации ведомства, заявитель предоставил внятные доказательства, чтобы «изучить вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах».
США ссылается на шесть обязательных критериев, которым должна соответствовать страна с рыночной экономикой. Среди них — степень конвертируемости валюты иностранного государства в валюту других стран, а также степень, в которой ставки заработной платы в иностранной стране определяются путем свободных переговоров между работниками и менеджментом, степень государственной собственности или контроля над средствами производства и др.
Статус рыночной экономики важен для экспортеров, поскольку значительно усложняет возможность введения антидемпинговых пошлин против них.
Европейский союз и США официально признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. Этот статус позволяет российским фирмам оспаривать введение антидемпинговых мер со стороны США.