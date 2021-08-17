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17:03 (мск), источник: РБК

Путин поручил проверить криптоинвесторов. Чего ждать держателям биткоина

Ведомства должны к 15 ноября разработать предложения по проверке сведений, которые предоставляют чиновники о владении цифровыми активами. Как это может отразиться на криптоинвесторах.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Вечером 16 августа президент РФ Владимир Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией на 2021−2024 годы. Путин поручил Минфину совместно с Минтруда, Минцифры и Центробанком до 15 ноября представить предложения для проверок о том, насколько достоверно и полно чиновники раскрывают информацию о принадлежащих им цифровых активах и цифровой валюте.

До 20 сентября 2023 года ведомства должны проанализировать и обобщить практику, как предоставляются сведения о владении цифровыми активами и осуществляется контроль за расходами на их приобретение.

Генпрокуратура до 15 июля 2024 года представит инициативы по пресечению коррупции, предметом которой становятся ЦФА, цифровые права и криптовалюта.

Биткоин от TradingView

Что это значит?

Для держателей криптовалюты это означает, что теперь в России обозначен тренд на жесткое государственное регулирование оборота цифровых активов, пояснил эксперт Moscow Digital School Ефим Казанцев. «Желание государства взять криптосферу под жесткий контроль видно невооруженным глазом», — подчеркнул Казанцев.

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В законе о цифровых финансовых активах криптовалюта тоже указана как имущество, подлежащее декларированию и контролю с точки зрения происхождения расходов на ее приобретение, добавил член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Роман Янковский. Он подчеркнул, что несмотря на то, что новый указ направлен не на частных инвесторов, а на госчиновников, он может коснуться всех участников рынка.

«Контроль происхождения криптовалюты может коснуться всех участников рынка. Но тут вопрос в том, как именно государство будет это контролировать. Мне кажется, содержание указа как раз говорит о том, что государство не знает, как это делать. Они пытаются создать какие-то механизмы, инструменты для контроля, но пока реального ответа у властей нет, и по всей вероятности появится он не скоро», — заключил специалист.

Когда ждать более жесткого контроля за криптоинвесторами?

За криптоинвесторами начнут жестче следить, особенно когда внесут поправки в административное и уголовное законодательство за несоблюдение правил оборота криптовалюты, добавил эксперт Moscow Digital School. Он подчеркнул, что особенно это коснется держателей цифровых активов, так или иначе связанных с государственным сектором.

Обычным пользователям пока бояться нечего, заверил Казанцев. Национальный план противодействия коррупции — это верхнеуровневый документ, который не повлечет за собой немедленных действий в отношении обычных пользователей.

«Но расслабляться не стоит, процесс регулирования криптовалютной сферы идет в России по пути закручивания гаек, поэтому я рекомендую заранее готовиться к жесткому контролю со стороны государства», — посоветовал юрист.

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Денис Давыдов-Громадин

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