Цена российского топлива в Европе за лето выросла вдвое

Цена на энергетический уголь в Европе получила мощную поддержку от дорожающего газа, котировки которого в последние недели стабильно бьют исторические рекорды.
По данным агентства «Металл эксперта», мировые цены на уголь с мая выросли более чем на 60%.
В западном направлении экспортная цена на российский уголь на базе 6000 ккал/кг выросла с $74 в мае до $137 на базисе FOB порты Балтии, в восточном — с $96 до $146 на базисе FOB порты Дальнего Востока. На внутреннем рынке страны уголь марки Д, который является основным для энергетики, подорожал с 2,1 тыс. до 3,15 тыс. руб. за тонну.
Platts пишет, что бурый уголь был основным топливом для генерации в Германии в начале августа с учетом того, что производство из возобновляемых источников резко сократилось из-за более слабых, чем обычно, ветров. Агентство отмечает, что маржа генерации, работающей на угле, составляла на 6 августа €12,24 на МВт•ч по сравнению с глубоко отрицательной маржой газовой генерации (минус €13,77 МВт•ч).
В Platts полагают, что в текущих условиях уголь будет вытеснять газ из использования в генерации там, где это технологически возможно.
По данным ЦДУ ТЭК, в январе—июне добыча угля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8,8%, до 212,3 млн тонн. Это ниже уровня допандемийного 2019 года, когда за первое полугодие было добыто 215 млн тонн, пишет Argus. Добыча энергетического угля выросла на 9,5%, до 164,9 млн тонн, что также ниже уровня 2019 года. Но отличная ценовая конъюнктура позволила российским угольщикам получить рекордные прибыли.
По данным Росстата, в первые пять месяцев 2021 года совокупная прибыль угольных компаний выросла до 135,4 млрд руб., убытки сократились до 8,6 млрд руб. Это сопоставимо с результатом за весь 2019 год, когда прибыли угольщиков составили 138,2 млрд руб., убытки — 16,1 млрд руб.
В отличие от металлургов, для которых правительство ввело экспортные пошлины и собирается повысить НДПИ, угольная отрасль пока подобными ограничениями не затронута.
И хотя цены на внутреннем рынке в ряде случаев опасно выросли, пока ФАС и Минэнерго лишь предлагают использовать механизм биржевой торговли, через который пройдет 10% от внутренних продаж угля. По словам источника «Ъ» среди горно-металлургических компаний, идея экспортных пошлин на уголь не поддерживается в правительстве из-за высокой зависимости доходов и налоговых платежей угольщиков от экспорта. Кроме того, от экспорта угля зависит рентабельность инвестиций ОАО РЖД в развитие Восточного полигона. В Минфине заявили «Ъ», что министерство не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на угольные компании.
Дефицит энергетического угля усилился и в Азии, говорит исполнительный директор центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрат Халиков. Это произошло из-за снижения экспорта из Индонезии по причине карантинных ограничений и проливных дождей, а также из-за приостановки экспорта из ЮАР на фоне беспорядков. Эксперт ожидает ажиотажного спроса осенью, так как энергетическим компаниям придется создавать запасы угля перед отопительным сезоном на фоне резкого подорожания газа.
Евгений Зайнуллин