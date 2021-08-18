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06:12 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Чиновники озаботились ростом стоимости перевозок

Рост цен на автоперевозки продовольствия и сложности с наличием транспорта обеспокоили Минсельхоз. Чиновники собирают информацию о ситуации у поставщиков молока, мяса, овощей, сладостей, рыбной продукции и намерены найти решение совместно с Минпромторгом и Минтрансом. Бизнес говорит об удорожании логистики на 10−30% год к году, но перевозчики утверждают, что все еще не могут даже покрыть расходы на топливо и запчасти.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Максим Титов запросил у отраслевых союзов информацию о ситуации с перевозкой продовольствия. Копия обращения от 12 августа есть у «Ъ». Письмо было направлено в Национальный союз производителей молока, Национальную мясную ассоциацию (НМА), Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности «Асконд», Рыбный союз, Картофельный союз и др. Минсельхоз интересует изменение стоимости перевозок за 2019−2021 годы, его причины, достаточность автопарка, а также сложности при работе с перевозчиками.

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В министерстве заявили «Ъ», что получают обращения производителей о росте цен на автоперевозки и сложностях с наличием свободного транспорта. Как обсуждалось на совещании у замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, из-за роста цен на перевозку овощей поступление нового урожая может не отразиться на ценах на полках (см. «Ъ» от 3 августа).

Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что по ряду направлений отмечается увеличение стоимости перевозки минимум на 20−30% к уровню прошлого года, а в отдельных случаях — в два раза, что связано в том числе с нехваткой рефрижераторного транспорта и убылью водителей из стран СНГ на фоне пандемии.

Руководитель НМА Сергей Юшин отмечает, что в среднем перевозки подорожали на 10−11% год к году, но динамика сильно зависит от конкретного направления и отличается сезонностью. По его словам, есть определенные проблемы со свободным транспортом, возникшие в том числе из-за ухода людей из этого бизнеса. Перевозки долгое время были нерентабельными, а сегодня регуляторная нагрузка на сектор растет, автопарк выбывает и замена машин обходится все дороже, перечисляет Юшин.

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Собеседник «Ъ» в крупной пищевой компании говорит, что в среднем логистика подорожала на 15%, а из-за нехватки свободных грузовиков у перевозчиков появилась возможность диктовать цены. «В некоторых случаях они отказываются от контракта в одностороннем порядке», — рассказывает источник «Ъ». В «Асконд» фиксируют увеличение стоимости транспортировки на внутренних направлениях на 10−15%, а на международных — от 24% до 160%.

Председатель Рыбного союза Александр Панин напоминает о проблеме с доставкой продукции с Дальнего Востока из-за нехватки контейнеров. Президент АСОРПС (операторы и владельцы рефрижераторного подвижного состава) Михаил Синев говорит, что на внутрироссийских перевозках рефрижераторными контейнерами с востока на запад страны цены выросли на 10−15%.

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин отмечает, что перевозка подорожала максимум на 10−15% и это первое повышение цен на услуги за десять лет, которое даже не покрывает рост расходов на топливо, запчасти и обновление парка.

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Кроме того, сказывается введение утилизационного сбора и системы вроде «Платона», а также обеление сектора, платные дороги, перечисляет он. Как подчеркивает Матягин, если бы полностью учитывались все издержки, цены на перевозку могли бы вырасти на все 100%. По его словам, в целом логистика в конечной стоимости продуктов питания занимает небольшую долю и не может быть причиной роста цен.

В Минсельхозе говорят, что с Минпромторгом и Минтрансом прорабатывают возможные варианты решения проблемы. В Минтрансе на вопросы не ответили. Виктор Евтухов передал «Ъ», что Минпромторг участвует в обсуждении. По словам собеседника «Ъ» среди производителей, выходом может стать субсидирование транспортировки продовольствия, ослабление нагрузки на автоперевозчиков и принятие мер по снижению цен на топливо.

Анатолий Костырев

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