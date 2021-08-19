04:02 (мск), источник: Ведомости
15% российских промышленных компаний существуют в режиме зомби
Доля
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В категорию «зомби» аналитики института включают неэффективные, убыточные промышленные организации, которые находятся на грани банкротства и выпускают неконкурентную продукцию, которая практически не пользуется спросом.
Расчеты ВШЭ базируются на результатах опросов руководителей около 4000 крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов Федерации, которые в ежемесячном режиме проводит Росстат.
Представитель Минпромторга оценку института назвал объективной, но призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, то, что эксперты называют
«Еще одна причина поддержания существования
В обрабатывающей промышленности доля предприятий, получивших убыток в 2019 г., составляла 23,1%, а в ковидный 2020 год эта цифра выросла до 25%, напоминает представитель ведомства. По данным Росстата, за январь — май 2021 г. среди крупных и средних промышленных предприятий в добывающих отраслях функционировало почти 38,9% убыточных экономических агентов от их общей численности, в обрабатывающих их доля была ниже — на уровне 27,8%.
В обрабатывающей промышленности доля компаний, которые находятся в предбанкротном состоянии, составляет примерно 15%. Среди всех промышленных компаний их уровень может варьироваться от 10 до 15%, они ежемесячно показывают негативные результаты — это ухудшение финансовой состоятельности, падение объемов производства, снижение спроса, проблемы с занятостью, пояснил «Ведомостям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, выборка Росстата, на основе которой проводятся опросы, является репрезентативной, чтобы сделать общие выводы о состоянии российской промышленности. В строительстве и торговле доля
«Как правило, подобные экономические агенты, работающие даже с отрицательной добавленной стоимостью, сосредоточены в малых и моногородах и финансируются в том числе за счет патернализма местных властей», — говорится в исследовании ВШЭ. Это делается ради сохранения рабочих мест и доходов для проживающих на этой территории людей, уточняется в документе.
Более того, банки вынуждены кредитовать эти
Решение о поддержке таких предприятий зависит от причин попадания в сложное положение и перспектив из него выбраться, уточнил представитель Минпромторга.
«Иногда мы это видим, например, в отрасли легкой промышленности, где достаточно докапитализации небольшим объемом оборотных средств, чтобы предприятие расплатилось с долгами по налогам и зарплатам, снова начало работать и за счет короткого цикла производства выбралось из состояния банкротства. Универсального решения здесь нет, необходимо подбирать решение с учетом индивидуальной ситуации и конкретных проблем у предприятия», — говорит представитель ведомства.
На текущий момент не отмечается рисков для финансовой системы, связанных с наличием
Бизнес не согласен с мнением, что компании в предбанкротном состоянии тормозят экономику. Совершенно безнадежное банкротное предприятие может получить вторую жизнь, если его перепрофилировать, считает сопредседатель «Деловой России» Антон
По его словам, если банкротится компания, но при этом в группе компаний не падает выручка, не падает производство и не уменьшается резко количество рабочих мест, то это банкротство не влечет ничего, кроме бумажных юридических последствий, для экономики в этом случае последствий нет. Кроме того, решение о том, как следует поступать с таким активом, принимает каждый предприниматель самостоятельно: в одних случаях эффективна санация, в других — закрытие юрлица.
Для малого и среднего бизнеса проблема
«Убыточные компании в этом сегменте долго не живут», — пояснил Шубин.
Доля неэффективных и убыточных компаний в России в целом схожа с зарубежными показателями, отмечает руководитель направления индустриальных исследований ЦСЭИ ЦСР Антон Белоглазов. Например, по расчетам экспертов ФРС, в США в период 2015—2019 гг. доля
Под влиянием пандемии многие компании оказались в трудной финансовой ситуации, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Неготовность большинства предприятий к подобной кризисной ситуации привела их к балансированию между банкротством и выживанием, говорит он. Доля таких
С большой вероятностью количество таких компаний за время пандемии могло увеличиться, согласен Белоглазов из ЦСР. «В 2020 г. вводимые ограничения для сдерживания распространения коронавируса привели к резкому сжатию спроса. Поэтому финансовое положение компаний сильно зависело от государственной поддержки и банковских кредитов», — указывает эксперт.
Меры государственной поддержки в большинстве случаев способны лишь отсрочить потерю компаниями платежеспособности, поскольку медленный темп восстановления экономики не позволяет вернуться к прежним оборотам производства, что приводит к сворачиванию бизнеса и является закономерным исходом естественного отбора, отмечает Перфильев из «Эксперт РА».
По его словам, только небольшая часть компаний, обладающая внутренним потенциалом и запасом производственных ресурсов, способна пережить экономические потрясения и вернуться к стабильной производственной деятельности — как правило, это крупные организации и организации, которые находят новые точки роста продаж. Поэтому государству необходимо избирательно подходить к программам субсидирования экономики, поддерживая способные к выживанию и устойчивому развитию компании и не создавая пузырь бесперспективных финансовых вливаний, а также повышать доступность бюджетных закупок малому бизнесу для организации здоровой конкуренции, считает он.
В весеннем опросе ЦСР 14% компаний ответили, что у их