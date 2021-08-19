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10:35 (мск), источник: Ведомости

Цена нефти Brent опустилась ниже $67 впервые с мая

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $67 за баррель впервые с 24 мая, следует и данных торговой площадки.

ЦБ: $ 73.4633   -0.01 € 86.1210   -0.36 ММВБ: $ 74.1450   +0.33 € 86.5625   +0.09
Источник: AP 2021

По данным на 10:04 она опустилась на 2,24% и составила $66,7 за баррель.

В это же время цена на сентябрьские фьючерсы нефти марки WTI опустилась на 2,58% и составила $63,77 за баррель.

Ранее ОПЕК повысила прогнозы по добыче нефти и конденсата на 2021 и 2022 гг., сообщалось в докладе организации, опубликованном 12 августа. Их производство в странах вне ОПЕК в 2021 г. вырастет на 1,1 млн барр./сутки до 64 млн барр./сутки в среднем по году, в 2022 г. — на 2,94 млн барр./сутки до 66,94 млн барр./сутки.

Это означает, что в 2022 г. мировая добыча нефти выйдет на допандемийный уровень, который в I квартале 2020 г. составлял 66,9 млн барр./сутки. Средняя добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК в 2020 г. составляла лишь 62,91 млн барр./сутки.

Brent от TradingView
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