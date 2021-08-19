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17:24 (мск), источник: Секрет Фирмы

Заявления «Газпрома» обрушили цены на газ в Европе

Заявления «Газпрома» о потенциальных объёмах поставок газа по «Северному потоку — 2» обрушили цены на голубое топливо в Европе — они опустились ниже $500 за 1000 кубометров. В начале августа компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG анонсировала запуск пусконаладочных работ. Позже появились ошибочные данные о получении газа из «Северного потока — 2», из-за чего цены на газ в Европе начали стремительно падать.

Источник: РИА "Новости"

19 августа российский газовый холдинг сообщил, что в 2021 году по трубопроводу «Северный поток — 2» может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа, передавал ТАСС. На фоне этого цены на газ в Европе усилили падение и опустились ниже $500 за 1000 кубов. В момент показатель снижался до $480.

При этом цены стали стремительно падать ещё 18 августа, после того как в данных немецкого газотранспортного оператора Gascade, обслуживающего сухопутный отвод от «Северного потока — 2» EUGAL, появилась информация о получении физических объёмов газа по трубопроводу. Как сообщал «Интерфакс», цены на газ в Европе упали с $570 до $515 за 1000 кубометров. Однако в Gascade в разговоре с Bloomberg оперативно опровергли информацию о прокачке газа, после чего цены на него в Европе восстановились до $550.

«Коммерсант» отметил, что одна нитка «Северного потока — 2» может прокачивать около 78 млн кубов в сутки.

Таким образом, для прокачки 5,6 млрд кубов, о котором заявил «Газпром», эксплуатация газопровода должна начаться не позже середины октября.

Источники издания ранее предполагали, что ввод первой нитки при идеальном сценарии может состояться к концу сентября. Для этого российский газовый холдинг должен обеспечить её техническую сертификацию, провести испытания герметичности и заполнить трубу газом. Причём первый пункт затруднён из-за американских санкций.

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Ждать осталось недолго

Газопровод «Северный поток — 2» пройдёт из России в Германию через Балтийское море. Его мощность составит до 55 млрд куб. м газа в год. Общий объём инвестиций в проект оценивается в $8,5 млрд. Вместе с «Турецким потоком» газопровод покроет весь объём транзита газа через Украину и даст потенциальную возможность исключить её из цепи газовых посредников. Газопровод планировалось достроить в конце 2019 года, но из-за санкций США срок сдачи сдвинулся.

В июле 2021 года США объявили о договорённостях с Германией по «Северному потоку — 2», которые позволят ввести проект в эксплуатацию. В соответствии с соглашением Берлин должен выступать за продление контракта на транзит российского газа через Украину ещё на 10 лет после 2024 года, а также финансово помочь ей с диверсификацией источников энергоресурсов. Также, согласно договорённостям, Германия должна будет добиваться санкций против РФ, если Москва станет использовать энергоресурсы в качестве рычагов влияния на другие страны.

В начале августа 2021 года компания Nord Stream 2 AG сообщила, что секции труб, уложенные со стороны России и Германии, соединили между собой. Фирма анонсировала запуск пусконаладочных работ по заполнению газом первой нитки «Северного потока — 2». По словам оператора, газопровод готов на 99%.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алексей Терёшин

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