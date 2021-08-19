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17:21 (мск), источник: Life.ru

В Минфине рассчитали идеальный размер ипотечного платежа

Замминистра Котюков посоветовал россиянам перед принятием решения об ипотеке сперва потренироваться и начать ежемесячно откладывать приблизительную сумму на сберегательный счёт.

Источник: Агентство «Москва»

Размер платежа по ипотечному кредиту не должен превышать 25% от ежемесячного семейного бюджета. Такую формулу озвучил заместитель министра финансов России Михаил Котюков, выступая на «Ипотечном марафоне» в четверг.

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«Больше — это будет уже достаточно трудно, наверное, для любой семьи, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше. Поэтому если в пределах 25% будет платеж составлять, наверное, с этим платежом можно справиться», — рассуждает он.

Котюков добавил, что у каждой семьи есть свои особенности, потому озвученная формула может подходить не всем. Некоторые могут отказывать себе в расходах, успешно выплачивая и более «дорогой» кредит, другим же крайне сложно удаётся экономить, отдавая на ипотеку даже четверть своего дохода. В связи с этим замминистра посоветовал россиянам перед принятием решения об ипотеке сперва потренироваться и начать ежемесячно откладывать приблизительную сумму.

«Деньги можно положить, например, на какой-то сберегательный счёт, чтобы нельзя было их оттуда взять. И понять, а можем ли мы жить какое-то время, откладывая эту сумму, хватает ли нам на все иные вопросы и задачи», — посоветовал Котюков.

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