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21:56 (мск), источник: РБК

ЦБ сообщил о резком сокращении просрочки в банках из-за одного заемщика

В июле банки показали самое заметное сокращение проблемных корпоративных долгов за 3,5 года. На результаты всего сектора повлияла одна крупная реструктуризация.

Источник: AP 2021

Сделка одного банка с единственным заемщиком в июле обеспечила значительное сокращение просроченной задолженности по корпоративным кредитам во всем секторе — на 265 млрд руб., сообщил Банк России. Как следует из статистики ЦБ, на 1 июля объем проблемных долгов компаний составлял 3,127 трлн руб. Таким образом, просрочка в целом по сектору за месяц упала сразу на 8,5%. Это рекордное сокращение с декабря 2016 года.

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Такой эффект обеспечила продажа проблемной задолженности одного крупного заемщика, а именно реструктуризация кредита с привлечением нового собственника, указал Банк России. Регулятор не привел данные о динамике корпоративной просрочки без учета сделки с этим клиентом. РБК направил запрос в ЦБ.

Большинство российских банков пока не раскрыли отчетность по РСБУ на 1 августа. Но Сбербанк уже сообщил, что в июле снизил уровень просроченной задолженности в своем кредитном портфеле с 3,2 до 2,2% за счет продажи акций и долга группы «Евроцемент». Сделка была закрыта 16 июля, ее сумма составила 161 млрд руб., хотя точный объем задолженности «Сбер» не раскрывал. В июле 2020 года группа «Евроцемент», по данным РБК, обеспечила рекордный прирост просроченных долгов в секторе — Сбербанк тогда зафиксировал увеличение корпоративной просрочки на 92,6 млрд руб. и $1,96 млрд.

Что еще произошло с банками в июле

В июле российские банки обновили рекорд по месячной прибыли, заработав 229 млрд руб. Это на 13% выше, чем в июне, а всего с начала года накопленная чистая прибыль сектора достигла 1,43 трлн руб. Ранее ЦБ прогнозировал, что финансовый результат 2021 года станет исторически рекордным для банков и может составить 2 трлн руб.

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В июле участники рынка заметно ускорили выдачу корпоративных ссуд — портфель таких кредитов вырос сразу на 1,5%, или 700 млрд руб. «Компании могли сместить свои планы по заимствованиям, чтобы зафиксировать ставки по кредитам до их возможного повышения банками», — отмечает ЦБ.

Ситуация в банковской рознице тоже поменялась: в июле ипотечное кредитование замедлилось до 2% (-1 п.п.) из-за ужесточения условий программы льготной ипотеки, а портфель необеспеченных кредитов вырос на 1,7 против 2% в июне. Банк России связывает это с повышением макропруденциальных надбавок по таким кредитам с 1 июля.

На фоне повышения ключевой ставки ЦБ участники рынка также зафиксировали изменение поведения вкладчиков.

Остатки на депозитах физических лиц «практически стабилизировались». «Было лишь небольшое снижение на 0,2% после более существенных сокращений на 0,9% в мае и на 0,8% в июне», — подчеркивает регулятор, связывая это с ростом ставок по срочным вкладам.

В целом, средства населения в банках за июль выросли на 150 млрд руб., или 0,5%, в основном за счет притока сбережений на текущие счета. За тот же период средства юрлиц в кредитных организациях упали на 248 млрд руб., или 0,7%, из-за налоговых выплат крупных компаний.

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