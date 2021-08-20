Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 августаОсада Нарвской крепости, пуск фонтанов Петергофа, назначение Кутузова главнокомандующим и другие памятные события
Фоторепортажи
1010 великих империй, которые существовали дольше всего
16Последствия землетрясения на Гаити
01:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Производители похоронной продукции подняли цены

Из-за подорожания древесины и металла в августе в России заметно выросли цены на похоронную атрибутику. Только за месяц стоимость гробов выросла минимум на 30%, деревянные кресты — на 20%, а металлические оградки для могил — в 2,5 раза. Эксперты не ожидают снижения цен в ближайшее время. В этой ситуации россиянам придется выбирать более дешевые варианты из картонного материала или ЛДСП.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30−60%, рассказал «Ъ» глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. По его словам, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тыс. руб., то с августа — уже 9,2 тыс. руб. Более дорогие образцы подорожали с 15 тыс. руб. до 20−25 тыс. руб. Такое заметное повышение происходит впервые за десять лет, утверждает Болтунов: «До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции».

Читайте также
Граждане начали экономить на ритуальных услугах

Представитель одной из похоронных организаций Подмосковья говорит, что подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники, что логичным образом приведет к повышению цен для конечных потребителей. В ГБУ «Ритуал» (управляет московскими кладбищами) сообщили «Ъ», что тоже получали от ряда производителей письма об увеличении цен на часть поставляемой продукции в среднем на 15%.

«Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40−45 тыс. руб. за тонну, теперь стоит не менее 110 тыс. руб.», — добавляет Илья Болтунов.

Деревянные кресты выросли в цене на 10−20%, продолжает эксперт. Такие кресты, поясняет он, производят в полевых условиях нелицензированные специалисты.

Представитель ООО ПО «Фаворит» (подмосковный производитель гробов, крестов и другой ритуальной продукции) подтвердил, что компания увеличила стоимость на гробы на 30%, и «это не последнее повышение». Из-за предстоящего запрета на экспорт необработанной древесины ее стоимость выросла вдвое, объясняют в «Фаворите».

Президент Владимир Путин в сентябре 2020 года поручил правительству ввести полный запрет с 1 января 2022 года на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что из-за этого строительный брус по сравнению с летом 2020 года вырос в цене с 11−13 тыс. до 24−26 тыс. руб. за 1 куб. м, а обрезная доска — с 9,5 тыс. до 19 тыс. руб. за 1 куб. м.

Читайте также
Чиновники озаботились ростом стоимости перевозок

«В преддверии запрета на вывоз необработанной древесины российские игроки наращивают экспорт за рубеж, а на фоне дефицита внутренние цены подтягиваются к экспортным», — поясняет эксперт. При этом, добавляет он, на многих зарубежных рынках цены во второй половине лета начали снижаться, но в России вряд ли произойдет существенное удешевление до 2022 года.

«Повышение цен на гробы производителями точно не связано с монополизацией рынка», — подчеркивает вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин.

По его словам, в каждом регионе работает множество локальных игроков, производство которых не превышает 100 гробов в месяц. При этом похоронный рынок резко реагирует на покупательскую способность потребителей, уточняет эксперт: если деревянные гробы станут недоступны определенным категориям граждан, спрос сместится на более бюджетные варианты — например, из картонных материалов или ЛДСП.

Но и здесь цены вряд ли останутся на прежнем уровне: монопольное положение у крупнейших производителей МДФ и ЛДСП, как считают в «Фаворите», привело к повышению цен на их продукцию: с начала 2021 года МДФ выросла в цене на 150%, ЛДСП — на 200%. В Kastomonu, производящей большую часть МДФ для похоронного бизнеса, не смогли предоставить оперативный комментарий. Бурмистров отмечает повышение цен на эту группу товаров в 2−2,5 раза.

Дарья Андрианова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как отреагировал ГКЧП на дерзкий вопрос журналистки Малкиной?
Коронавирус добрался до детей
В России сменился регион — лидер по доле привитых от COVID
ЦБ: просрочка в банках резко сократилась из-за одного заемщика
Зеленский сравнил «Северный поток — 2» с плохим фильмом
Эксперты объяснили, почему талибы подводят глаза
Житель Биробиджана забыл во дворе чемодан с 15 млн рублей
Российского пилота Мазепина признали худшим гонщиком «Формулы-1»
Gnezdo.ru
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Hi-Tech
«Демонической фигура» на картах произвела фурор в сети (фото) Нечто странное прячется под мостом
Горячие темы на Авто
Как в воду глядел. 170
Лукашенко пора менять 115
Простое и эффективное решение демографической проблемы. 81
Ребята . В Вологде что можно посмотреть ? 68
Кино
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина Современной экранизацией произведений классика занимается Михаил Зыгарь
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Gnezdo.ru
Актрисы, которые были женами одного мужчины: 5 пар
5 пар звезд, которые вышли замуж фиктивно
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
5 актрис, которые приходятся друг другу сестрами
Леди
Ирина Горбачева вышла замуж за экс-солиста Quest Pistols На празднике присутствовали лишь близкие.
Дом
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Квартира для мужчины: роскошный интерьер философа и эстета
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь