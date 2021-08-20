Производители похоронной продукции подняли цены

01:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30−60%, рассказал «Ъ» глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов. По его словам, если в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тыс. руб., то с августа — уже 9,2 тыс. руб. Более дорогие образцы подорожали с 15 тыс. руб. до 20−25 тыс. руб. Такое заметное повышение происходит впервые за десять лет, утверждает Болтунов: «До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции».
Представитель одной из похоронных организаций Подмосковья говорит, что подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники, что логичным образом приведет к повышению цен для конечных потребителей. В ГБУ «Ритуал» (управляет московскими кладбищами) сообщили «Ъ», что тоже получали от ряда производителей письма об увеличении цен на часть поставляемой продукции в среднем на 15%.
«Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40−45 тыс. руб. за тонну, теперь стоит не менее 110 тыс. руб.», — добавляет Илья Болтунов.
Деревянные кресты выросли в цене на 10−20%, продолжает эксперт. Такие кресты, поясняет он, производят в полевых условиях нелицензированные специалисты.
Представитель ООО ПО «Фаворит» (подмосковный производитель гробов, крестов и другой ритуальной продукции) подтвердил, что компания увеличила стоимость на гробы на 30%, и «это не последнее повышение».
Президент Владимир Путин в сентябре 2020 года поручил правительству ввести полный запрет с 1 января 2022 года на вывоз из России необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что
«В преддверии запрета на вывоз необработанной древесины российские игроки наращивают экспорт за рубеж, а на фоне дефицита внутренние цены подтягиваются к экспортным», — поясняет эксперт. При этом, добавляет он, на многих зарубежных рынках цены во второй половине лета начали снижаться, но в России вряд ли произойдет существенное удешевление до 2022 года.
«Повышение цен на гробы производителями точно не связано с монополизацией рынка», — подчеркивает
По его словам, в каждом регионе работает множество локальных игроков, производство которых не превышает 100 гробов в месяц. При этом похоронный рынок резко реагирует на покупательскую способность потребителей, уточняет эксперт: если деревянные гробы станут недоступны определенным категориям граждан, спрос сместится на более бюджетные варианты — например, из картонных материалов или ЛДСП.
Но и здесь цены вряд ли останутся на прежнем уровне: монопольное положение у крупнейших производителей МДФ и ЛДСП, как считают в «Фаворите», привело к повышению цен на их продукцию: с начала 2021 года МДФ выросла в цене на 150%, ЛДСП — на 200%. В Kastomonu, производящей большую часть МДФ для похоронного бизнеса, не смогли предоставить оперативный комментарий. Бурмистров отмечает повышение цен на эту группу товаров в 2−2,5 раза.
Дарья Андрианова