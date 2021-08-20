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17:17 (мск), источник: РБК

FT назвала источники доходов талибов

Талибы последние 20 лет облагали нелегальными налогами топливо и сигареты, а также незаконно добывали полезные ископаемые, пишет газета. Это приносило им больше доходов, чем торговля опиумом и героином.

Источник: Reuters

Свержение прозападного правительства Афганистана позволило членам террористической и запрещенной в России группировки «Талибан» восстановить полный контроль над экономикой страны, а в течение последних 20 лет талибы получали доходы не только от торговли наркотиками, управляя «паразитической теневой администрацией», пишет Financial Times (FT).

Как отмечает издание, «Талибан» получал весомую часть доходов от торговли опиумом, героином и метамфетамином, однако значительно большие суммы движению приносили другие виды деятельности.

«В частности, налоги на такие товары, как топливо и сигареты, проходящие через страну, не имеющую выхода к морю, с населением 40 млн человек», — говорится в публикации.

Также газета утверждает, что дополнительными источниками дохода были незаконная добыча полезных ископаемых и налоги на импортируемое топливо.

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Эксперт по Афганистану, консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд в беседе с FT заявил, что основным источником доходов «Талибана» является налогообложение легальных товаров. «Наркотики не были таким значительным источником финансирования для “Талибана”, как многие утверждали, [что] привело к искаженному пониманию экономики», — отметил он.

После захвата власти «Талибан», как пишет издание, столкнулся с проблемой выплаты зарплат государственным служащим и в целом с функционированием госучреждений. Авторы материала отмечают, что коррупция в правительстве свергнутого президента Ашрафа Гани дала «Талибану» возможность расположить к себе многих афганцев, которым надоело давать взятки, однако, несмотря на заверения талибов, что жизнь граждан не изменится, афганцы поспешили забрать свои сбережения из банков. «Такой вид сбоев уже начинает подрывать экономическое положение, которое построил «Талибан», — считает Мэнсфилд.

Выступая на этой неделе на пресс-конференции, официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что движение хочет отказаться от трафика наркотиков и «возродить нашу экономику». «Отныне Афганистан будет страной, свободной от наркотиков, но ему потребуется международная помощь. Международное сообщество должно помочь нам, чтобы у нас были альтернативные культуры», — сказал он.

Президент аналитической компании Vizier Consulting Ариф Рафик в беседе с FT выразил мнение, что несмотря на то, что талибы управляют страной всего неделю, у них уже «не хватает времени для восстановления доверия».

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Бывший высокопоставленный член «Талибана», попросивший об анонимности, заявил изданию, что движение ждут тяжелые времена. «Афганский народ будет отчаянно нуждаться в помощи, так как с бюрократией талибов будет нелегко работать гуманитарным группам. Захват [Афганистана] явно поставил США в неловкое положение, и вместо хороших отношений там могут начать искать политику мести», — заявил он.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, заняли президентский дворец и объявили о полном контроле над Афганистаном. Ашраф Гани бежал из страны. Он заявил, что сложил полномочия, чтобы избежать бойни. СМИ писали, что переходную администрацию Афганистана возглавит экс-руководитель МВД Али Ахмад Джалали, однако представители «Талибана» заявили, что не обсуждали создание временного правительства. МВД пообещало мирную передачу власти, днем того же дня между талибами и правительством прошли переговоры.

Михаил Юшков

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