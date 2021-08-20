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16:59 (мск), источник: Секрет Фирмы

«От нашей промышленности скоро останутся рожки да ножки». Борис Титов прокомментировал исследование о «предприятиях-зомби»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал «Секрету» исследование ВШЭ о том, что 10−15% промышленных предприятий работают в режиме «зомби» — находятся на грани банкротства и выпускают ненужную продукцию. По мнению Титова, основная причина заключается в российской экономической политике: бизнесменов «добивают» налоги и тарифы. В целом уполномоченный по защите прав предпринимателей считает, что Россия идёт по пути «чеболизации», то есть создания госкорпораций.

Источник: РИА "Новости"

«Большинство этих предприятий — жертвы экономической политики сегодняшнего государства, а не истории или неэффективного менеджмента. Все неконкурентоспособные красные предприятия уже сгинули ещё в 1990-х и начале 2000-х. Те, кто сумел выжить и модернизироваться, часто даже более технологичны, чем их европейские конкуренты», — заявил Титов.

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По его мнению, в основном такие предприятия возглавляют энтузиасты-профессионалы в своём деле. «Невероятно, но такие ещё остались», — отметил собеседник. Однако их «добивает» экономическая политика.

«Если бы ставки и залоги по кредитам были умеренными, налоги не повышались и электроэнергия и другие тарифы стоили бы меньше, чем хотя бы в США, а ещё бы их не прессовали проверки и силовики, уверен, эти предприятия работали бы не хуже нефтяников и прочей “ленивой экономики”», — добавил Титов.

Бизнес-омбудсмен считает, что Россия «идёт по пути сырьевой и государственной “чеболизации”». Чеболями называют южнокорейские корпорации, находящиеся в собственности одной семьи. Все руководящие посты в чеболях занимают либо родственники директора, либо его близкие друзья.

Боюсь, от нашей промышленности скоро останутся только рожки да ножки, а от энтузиастов и энтузиазма и того не останется.
Борис Титов
бизнес-омбудсмен

Эксперты Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики опубликовали исследование, в котором говорится, что 10−15% промышленных предприятий в России находятся в состоянии «зомби». Речь идёт о балансирующих на грани банкротства фабриках и заводах с низкой эффективностью и доходностью. Деятельность таких предприятий, как правило, сопровождается убытками. Они выпускают продукцию, которая неконкурентоспособна, а зачастую и просто не нужна.

Ранее в Русско-азиатском союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП) заявили «Секрету», что причина возникновения «предприятий-зомби» кроется в наличии моногородов, особенностях работы промышленных цепочек, монетарной политике и отечественной системе налогообложения.

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Александр Слабиев

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