«От нашей промышленности скоро останутся рожки да ножки». Борис Титов прокомментировал исследование о «предприятиях-зомби»

16:59 (мск), источник: Секрет Фирмы
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«Большинство этих предприятий — жертвы экономической политики сегодняшнего государства, а не истории или неэффективного менеджмента. Все неконкурентоспособные красные предприятия уже сгинули ещё в 1990-х и начале 2000-х. Те, кто сумел выжить и модернизироваться, часто даже более технологичны, чем их европейские конкуренты», — заявил Титов.
По его мнению, в основном такие предприятия возглавляют
«Если бы ставки и залоги по кредитам были умеренными, налоги не повышались и электроэнергия и другие тарифы стоили бы меньше, чем хотя бы в США, а ещё бы их не прессовали проверки и силовики, уверен, эти предприятия работали бы не хуже нефтяников и прочей “ленивой экономики”», — добавил Титов.
Боюсь, от нашей промышленности скоро останутся только рожки да ножки, а от энтузиастов и энтузиазма и того не останется.
Эксперты Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики опубликовали исследование, в котором говорится, что 10−15% промышленных предприятий в России находятся в состоянии «зомби». Речь идёт о балансирующих на грани банкротства фабриках и заводах с низкой эффективностью и доходностью. Деятельность таких предприятий, как правило, сопровождается убытками. Они выпускают продукцию, которая неконкурентоспособна, а зачастую и просто не нужна.
Ранее в
Александр Слабиев