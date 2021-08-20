16:57 (мск), источник: Lenta.Ru
Visa пошла на обострение конфликта с Wildberries
Если
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Один из собеседников агентства утверждает, что Visa направила банкам обращение, где просит расследовать ситуацию, предупредив о санкциях. В письме говорится, что компании стало известно о наценке, которая при соблюдении новых правил Wildberries взимается при оплате покупки Visa. «Платежная система подчеркнула, что если это действительно так, то это нарушение правил платежной системы. И если
Сам
Ранее российский филиал Visa начал расследование после того, как Wildberries ввела двухпроцентную комиссию для оплаты иностранными картами. Исключение в российском ретейлере сделали для держателей карт «Мир», пользователей Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay. В Wildberries заявляли, что не вводили дополнительных комиссий, а лишь указали тарифы платежных систем. «Теперь наши пользователи видят, как складывается цена на товар и как они смогут дополнительно сэкономить при покупках на Wildberries», — поясняли там.
В Роспотребнадзоре, в свою очередь, считают, что Wildberries не нарушила права покупателей, признаков дискриминации там не видят. Ведомство указало на существование в практике подхода по установке разных цен для разных потребителей.