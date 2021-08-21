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13:08 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФАС отрегулирует магазинам цены на базовые продукты питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и крупнейшие торговые сети близки к завершению спора относительно наценок в рознице. Антимонопольный орган получит от сетей информацию о закупочных и полочных ценах на 25 базовых продуктов питания, на которые сети также могут установить диапазон «справедливых» наценок. Аналитики и участники рынка опасаются расширения регулирования, при котором поставщики могут отказаться от производства нерентабельных товаров.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Крупнейшие торговые сети будут предоставлять ФАС информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок. Вопрос обсуждался на совещании в ФАС 19 августа, рассказали «Ъ» источники на рынке. По их словам, мониторинг затронет 24 наименования социально значимых продуктов (мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб и др.), а также свеклу. ФАС также предлагает сетям установить диапазон «справедливых» наценок на эти продукты, добавляет источник «Ъ». В ФАС на вопросы не ответили.

В прошлую пятницу ФАС провела внеплановые проверки в отношении Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), сетей «Лента» и «Магнит». Как уточняла служба, причиной стали поступающие обращения с информацией о росте цен, а цель проверок — недопущение необоснованного повышения стоимости социально значимых продуктов.

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Как рассказывали источники «Ъ», в тот же день в ФАС прошло совещание с представителями сетей, на котором чиновники указывали, по их мнению, на завышенные наценки на отдельные товары, а также обсуждались варианты действий по корректировке наценок.

ФАС действует в рамках поручения президента РФ Владимира Путина о представлении квартальной отчетности по ценам на продукты, говорят источники «Ъ». По словам одного из них, служба должна отчитаться о работе 1 сентября, затем планируется, что отчет о мониторинге станет ежеквартальным.

ФАС становится уже третьим субъектом, который собирает данные по ценам: помимо Росстата сети регулярно отправляют информацию о динамике в Минпромторг, говорит собеседник «Ъ». По его словам, исходя из текста поручения, мониторинг планировался по всей цепочке, но пока известно только о проверках в торговых сетях. В Х5, «Ленте» и «Магните» комментарий не предоставили.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов поясняет, что по социально значимым продуктам покупатель определяет общий уровень цен в магазинах, потому сети стараются держать на них небольшую наценку. «В этом их интересы с ФАС совпадают», — отмечает он. Риски подобной схемы господин Ибрагимов видит в возможном переходе от мониторинга к регулированию. По его словам, у производителей издержки растут, а без возможности индексировать отпускные цены компании могут отказаться от выпуска нерентабельного ассортимента, что в итоге приведет к дефициту и еще большей инфляции на полке.

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Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит, что ассоциация положительно относится к повышению прозрачности рынка и ценообразования в том числе. Но, подчеркивает он, вопрос наценки не так прост.

«В розничной цене товара “зашито” множество составляющих: стоимость доставки до торговой точки, аренда в том или ином регионе, тарифы на ЖКХ. Как с учетом данных факторов будут делаться выводы о “приемлемости” той или иной наценки, и главное, какие санкции в итоге будут применяться к тем сетям, кто ее, по мнению регулятора, сильно завышает, — вопрос», — рассуждает господин Востриков. По его словам, также непонятно, решит ли этот подход проблему высоких цен на продукты для населения.

Альтернативой может быть выстраивание добросовестных правил игры на рынке, считают в «Руспродсоюзе». Это длинные договора поставки с расписанным и согласованным планом заказов, возможность оперативного изменения цен при объективных причинах, полное искоренение оплаты за введение товара в сеть, отмена псевдоштрафов, перечисляет Дмитрий Востриков. По словам собеседника «Ъ» в крупном производителе, если сети будут контролировать наценку на часть продуктов, то смогут больше зарабатывать на другом ассортименте, а эффект на полочных ценах будет ограниченным. Опасность здесь в усилении регулирования по примеру Белоруссии, где государство контролирует наценку на социально значимые продукты на всех этапах, указывает он.

Анатолий Костырев

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