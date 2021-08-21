Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
12Баррикады августовского путча
10Как выглядят самые грандиозные фонтаны и каскады мира
09:42 (мск), источник: ТАСС

Минстрой планирует предоставить жилье всем очередникам до 2030 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Около 854 тыс. семей из льготных категорий стоят в очереди на получение жилья. До 2025 года планируется улучшить жилищные условия людей с инвалидностью, а до 2030 года всех остальных очередников, говорится в проекте государственной программы, изменения в которую подготовил Минстрой России.

Источник: Агентство «Москва»

«Решением задачи в данном направлении является обеспечение жильем указанных граждан до 2030 года, а также завершение до 2025 года мероприятий по обеспечению жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов и отдельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым и города Севастополя», — говорится в проекте паспорта госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

Таким образом, к 2030 году планируется ликвидировать накопившуюся очередь и перейти на обеспечение жильем льготников в плановом порядке. Для этого, по оценкам Минстроя, необходимо около 1,5 трлн рублей из федерального бюджета.

Для реализации этой задачи предполагается создать единый реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий, повысить адресность поддержки и упростить систему обеспечения жильем детей-сирот. Так, детям-сиротам предлагается выдавать жилищные сертификаты на покупку жилья. Кроме того, для улучшения жилищных условий нуждающихся предполагается использовать доступную социальную аренду с регулируемыми тарифами.

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверждена постановлением правительства РФ в 2017 году. В настоящее время ее действие рассчитано до конца 2025 года. Мероприятия программы согласуются с национальным проектом «Жилье и городская среда».

 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Байден оценил численность террористов в Афганистане
СМИ: россиянин приплыл в Японию и попросил убежища
В Испании объяснили причину недопуска российских кораблей в порт
Сетевые мошенники освоили работу с «бесплатной пиццей»
Шоссе в аэропорт Кабула: почему там так опасно
Российский «Панцирь-С» уничтожил 22 израильские ракеты в Сирии
Гинцбург: доза «Спутника лайт» повысит эффект от вакцины Pfizer
Gnezdo.ru
Почему дорожают квартиры? Названы реальные причины
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Горячие темы на Авто
Как в воду глядел. 170
Лукашенко пора менять 159
Кино в эпоху толерантности и двойных стандартов. 145
Молодые ладно, а от 50 и до бесконечности, 114
Кино
Zivert, Кока и Niletto: звезды на открытии «Новой волны 2021» Знаменитости выступили на гала-концерте в честь открытия музыкального конкурса в Сочи
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Почему я не хочу растить детей билингвами. 1056
Крик души! Больше нет сил... 785
Балтийские каникулы 624
Забавные картинки 560
Леди
«У меня сносило башню»: Манукян высказался о разрыве с Бузовой Телеведущая год тянула со свадьбой
Дом
10 удачных примеров дизайна ванной площадью 4 кв. метра
Как выглядит дом Леонардо Ди Каприо в Лос-Анджелесе за $5,75 млн
11 лучших идей для оформления комнаты школьника (советуют дизайнеры)
5 самых интересных спален из домов для краткосрочной аренды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь