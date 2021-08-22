На самом проблемном участке «Северного потока — 2» завершили укладку труб

В компании-проектировщике «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 — информацию о завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Дании оставили без комментариев, уточнил «Интерфакс».
Этот участок магистрали стал самым проблемным из-за воспрепятствования властей Дании. Они заблокировали прохождение газопровода по маршруту первого «Северного потока» и затянули согласование прокладки газопровода через ИЭЗ. После получения разрешения швейцарскому подрядчику Allseas пришлось приостановить работу в конце 2019 года из-за санкций США. Строительство магистрали возобновилось только спустя год.
Президент России Владимир Путин 20 августа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что на стройке магистрали осталось уложить 15 км труб. В ходе встречи также обсуждались и заключённые договорённости между немецкой стороной и США по поводу условий работы «Северного потока — 2». В документе говорилось, что Россия должна и после 2024 года продолжить транзит газа через Украину. В свою очередь, Германия должна ввести против России санкции, если РФ будет применять поставки газа в качестве орудия давления против европейских стран.
11 августа «Секрет» сообщил, что оператор «Северного потока — 2» объявил о начале закачки газа.
Газопровод «Северный поток — 2» идёт из России в Германию через Балтийское море. Его заявленная мощность составляет до 55 млрд кубометров газа в год. Общий объём инвестиций в проект оценивается в $8,5 млрд.