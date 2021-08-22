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15:47 (мск), источник: Секрет Фирмы

На самом проблемном участке «Северного потока — 2» завершили укладку труб

В исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании завершили укладку труб второй нитки «Северного потока — 2», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные позиционирования морских судов. Российское трубоукладочное судно Fortuna пересекло границу датской ИЭЗ недалеко от северо-восточной окраины Померанской бухты. Именно этот участок магистрали протяженностью 147 км оказался наиболее проблемным для российской стороны.

Источник: РИА "Новости"

В компании-проектировщике «Северного потока — 2» — Nord Stream 2 — информацию о завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Дании оставили без комментариев, уточнил «Интерфакс».

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Этот участок магистрали стал самым проблемным из-за воспрепятствования властей Дании. Они заблокировали прохождение газопровода по маршруту первого «Северного потока» и затянули согласование прокладки газопровода через ИЭЗ. После получения разрешения швейцарскому подрядчику Allseas пришлось приостановить работу в конце 2019 года из-за санкций США. Строительство магистрали возобновилось только спустя год.

Президент России Владимир Путин 20 августа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель сообщил, что на стройке магистрали осталось уложить 15 км труб. В ходе встречи также обсуждались и заключённые договорённости между немецкой стороной и США по поводу условий работы «Северного потока — 2». В документе говорилось, что Россия должна и после 2024 года продолжить транзит газа через Украину. В свою очередь, Германия должна ввести против России санкции, если РФ будет применять поставки газа в качестве орудия давления против европейских стран.

11 августа «Секрет» сообщил, что оператор «Северного потока — 2» объявил о начале закачки газа.

Газопровод «Северный поток — 2» идёт из России в Германию через Балтийское море. Его заявленная мощность составляет до 55 млрд кубометров газа в год. Общий объём инвестиций в проект оценивается в $8,5 млрд.

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