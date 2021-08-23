Россияне стали реже покупать красную икру

Продажи красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%, следует из имеющихся у РБК расчетов исследовательской компании GfK, которая отслеживает покупки более 20 тыс. домохозяйств по всей стране. За основу были взяты данные за 12 месяцев — с июля 2020-го по июнь 2021-го — в сравнении с аналогичным периодом предыдущих лет. При этом оценивались продажи не только натуральной красной икры, которую получают из лососевых видов рыб (горбуши, нерки и др.), но и ее имитации — более дешевой продукции, внешне напоминающей икру, но сделанной из морских водорослей.
За последний год россияне покупали в магазинах упакованную красную икру на 7,5% реже, чем годом ранее, подсчитали в GfK. Снижаются только продажи натуральной икры, продажи заменителей красной икры показали небольшой рост (какой, GfK не уточняет), но это увеличение не смогло компенсировать падения в целом по категории. Потребители, как указывают аналитики, в среднем покупают сейчас красную икру раз в пять месяцев по 236 г.
Снизившееся потребление красной икры в этом году зафиксировала также исследовательская компания Ipsos. По ее данным, во втором квартале 2021 года доля тех, кто потребляет красную икру, от всех жителей крупных городов составила 18,5% против 20,4% годом ранее.
Большинство россиян обычно потребляют икру реже одного раза в месяц — во втором квартале 2021 года об этом заявили 74,2% опрошенных, раз в месяц деликатес ели 14% опрошенных, один раз в день и чаще — лишь 0,2%, свидетельствуют данные Ipsos. Для сравнения: в апреле—июне 2020 года это было 70,4, 16,6 и 1,4% соответственно.
Спрос на красную икру упал сейчас «в килограммах в два раза» по сравнению с 2019 годом и первой половиной 2020-го, констатирует Виталий Корнев, президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания». По его оценке, в среднем один россиянин потребляет около 100 г икры в год, чаще всего ее покупают жители Москвы и Петербурга, в других регионах потребление падает.
Почему падает спрос на икру
Россияне реже покупают красную икру из-за выросших цен, объясняют в GfK. За последний год натуральная упакованная красная икра подорожала, по подсчетам аналитиков, больше чем на 40%. В апреле 2021 года 1 кг красной икры стоил в рознице на 30% больше, чем год назад, цены достигли 10-летнего максимума (в среднем 4,7 тыс. руб. за 1 кг). В июне 2021 года, по информации Росстата, 1 кг лососевой икры в рознице стоил в среднем 4,8 тыс. руб. — это на 33% больше, чем в июне 2020 года (тогда цена была 3,6 тыс. руб., что соответствовало уровню июня 2019-го).
Икра, уточняют в GfK, подорожала из-за небольшого улова: в 2020 году на Дальнем Востоке, где добываются основные объемы лососей, вылов был самым маленьким за последние пять лет.
Тогда, по информации Росрыболовства, на Дальнем Востоке было выловлено менее 300 тыс. т лососей, что почти на 56% меньше, чем в рекордном 2018 году (вылов лососей из-за особенностей их жизненного цикла сравнивают по четным и нечетным годам). Производство лососевой икры в прошлом году, по данным Росстата, упало почти вдвое: всего 11 тыс. т против 21,6 тыс. т в 2019-м.
В июле этого года руководитель Росрыболовства Илья Шестаков признавал, что из-за низкого улова лососей в 2020 году цена на красную икру «значительно выросла». Остатков прошлогодней красной икры в 2021 году было немного, поэтому она реализуется по высокой цене, пояснял чиновник.
Красная икра — деликатесный продукт, напоминает вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин. Но когда в 2016—2018 годах уловы лососей были рекордные, икры было много, особенно недорогой «ястыковой», которая производится из замороженного сырья, «цены были смешные, народ распробовал» — икру покупали не только на Новый год, как обычно, но и «просто так», вспоминает Фомин.
В то время как цены на красную икру росли, реальные доходы россиян на фоне пандемии снижались. Рыба и морепродукты относятся к наиболее уязвимой группе товаров, от которой потребители в случае сокращения расходов отказываются в первую очередь, указывает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. В 2020 году приоритеты потребителей изменились: покупатели рыбы во всем мире переходили на более дешевую продукцию. В этой ситуации, по словам Зверева, больше всего страдают премиальные морепродукты, к которым как раз относится красная икра.
Снижение доходов потребителей сильно сказывается на спросе на красную икру, согласна директор по развитию сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова.
Она подтверждает: сейчас икру покупают гораздо меньше, потому что доходы не соответствуют стоимости продуктов.
РБК направил запросы федеральным ретейлерам X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), «Магнит», «Лента», «Ашан».
Что будет с ценами на икру в этом году
В этом году ситуация с ценами на икру может исправиться, обещал в июле глава Росрыболовства. По прогнозу Ильи Шестакова, вылов в этом году может составить около 465 тыс. т. К началу августа вылов лососей превысил 318 тыс. т, что в 2,6 раза больше, чем в 2020 году, и был практически на уровне 2019 года.
РБК направил запрос в Росрыболовство. Ранее в ведомстве поясняли РБК, что после начала нового сезона добычи цены стали снижаться, добавляя, что на стоимость красной икры в рознице могут влиять «спекуляции участников рынка на новостной повестке».
На долю икры приходится около 4−4,5% от объема общего вылова лососей и, исходя из прогноза по вылову, в этом году производство икры может составить 17−20 тыс. т, указывает Александр Фомин. По его словам, потребность внутреннего рынка составляет в среднем 15 тыс. т в год. В отличие от остальных видов рыбы, которые Россия в основном экспортирует, 90% лососевой икры потребляется на внутреннем рынке, за рубежом она мало пользуется спросом — ее закупают только страны бывшего СССР и Япония. В предыдущие годы, когда объемы производства доходили до 20−25 тыс. т, «продать икру было некуда, цены падали», рассказывает эксперт. В этом году цена в опте уже снизилась до 3,5 тыс. за 1 кг и к сентябрю может упасть еще.
Вылов в этом году неплохой, на Камчатке лов горбуши уже завершился, сейчас добыча идет на Сахалине, говорит Полина Кирова. Цены на икру нового улова в опте пока устанавливаются, но подорожания в рознице в этом году Кирова не ожидает. По ее словам, сейчас средняя цена на икру на прилавке в Москве составляет 6−8 тыс. руб. за 1 кг.
Официальная статистика снижение цен на лососей в этом году пока не зафиксировала. По данным Росрыболовства, 1 кг горбуши на Дальнем Востоке на 17 августа стоил даже дороже, чем в центральной части России: 180 руб. за 1 кг против 170 руб. соответственно. Для сравнения: в августе прошлого года горбуша на Дальнем Востоке стоила на 28,6% меньше, чем сейчас, — около 140 руб. за 1 кг. Кета за год подорожала у дальневосточных рыбаков на 17,4%, до 270 руб. за 1 кг.
На цену рыбы в рознице влияют пять основных факторов, указывает Герман Зверев.
Это, по его словам, размер дельты между отпускной ценой рыбопромышленников и розничной ценой, затраты на транспортировку, курс рубля по отношению к доллару, стоимость товаров-заменителей (например, импортного лосося, который в Россию поставляют Чили и Фарерские острова), а также «ценовая эластичность вылова».
Проанализировав опыт прошлых лет, в ВАРПЭ пришли к выводу, что снижение вылова действует на отпускные цены почти втрое сильнее, чем увеличение вылова. Например, если вылов падает на 2,5%, то цена растет на 1%, а чтобы цена снизилась на 1%, вылов должен увеличиться на 6−7%. Благодаря увеличению вылова в 2021 году цена горбуши, по словам Зверева, может упасть примерно на 40−45 руб., но на цену будут влиять и другие факторы. Например, в этом году заметно выросли расходы на перевозку рыбы с Дальнего Востока: при поставках в Москву логистика в расчете на 1 кг подорожала примерно на 10 руб. Следовательно, положительный ценовой эффект увеличения вылова снижается с 45 до 35 руб., резюмирует Герман Зверев.
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