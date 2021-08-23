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05:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Аналитики дали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля

Основное влияние на нефтяной рынок в настоящее время оказывает пандемия коронавируса, отметил беседе с «Газетой.Ru» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

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Источник: Reuters

«Для страны, которая экспортирует нефть, конечно, хотелось бы, чтобы цены на нефть всегда были повыше. Но сейчас цена все равно достаточно высокая, больше 60 долларов за баррель. По меркам, которые у нас были последние 5−6 лет, это очень хорошая цена — практически предпандемийного уровня», — сказал он.

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По словам эксперта, какими дальше будут цены на нефть, зависит от многих факторов, включая развития пандемии COVID-19. Кроме того, на цены может оказать влияние ситуация с потреблением в Китае. Он уточнил, что речь идет не только о возможных новых локдаунах, но и о том, как будет развиваться экономика КНР в целом. Это повлияет на спрос на энергоресурсы, включая нефть.

Кроме того, как отметил Митрахович, если США заключат с Ираном новую ядерную сделку и снимут санкции, то иранская нефть в большем объеме может выйти на мировой рынок, и это в свою очередь тоже ударит по ценам.

Член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян подчеркнул, что в нынешних условиях курс доллара на уровне 73−74 рублей выглядит «обоснованным» с точки зрения экономических параметров.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов добавил, что корреляция между рублем и нефтью в настоящее времяя не так сильна, чтобы делать какие-то выводы исключительно на основе нефтяных цен. «При прочих равных дальнейшее снижение цен на нефть может негативно сказаться на рубле и привести к подъему пары USD/RUB выше 75 рублей», — добавил он.

Ранее аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов заявил, что курс рубля зависит не только от сырьевых рынков, но и от геополитических рисков. Однако сейчас нет факторов, которые указывали бы на возможное снижение российской валюты. Маслов подчеркнул, что несмотря на распространение «дельта"-штамма коронавируса, в мировой экономике сохраняется тенденция на восстановление. Стоимость энергоносителей увеличивается, а геополитическое напряжение значительно упало после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

График USDRUB от TradingView
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