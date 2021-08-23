Дефицит мигрантов привел к росту зарплат разнорабочих

В первом полугодии 2021 года спрос на разнорабочих увеличился, но дефицит работников-мигрантов, возникший с началом пандемии, до сих пор сохраняется. Это следует из статистики, подготовленной HeadHunter по запросу РБК. В первом полугодии 2021 года число резюме от соискателей из Средней Азии практически не изменилось по сравнению с тем же периодом прошлого года, но число вакансий в профобластях, в которые активно нанимают мигрантов, росло. В итоге конкуренция на одно место среди домашнего персонала, работников, занятых на производстве, в строительстве, транспорте и др., снизилась до одного-двух человек на место с двух—пяти год назад.
Росло лишь количество резюме от соискателей из Казахстана и Белоруссии. Но, как пояснила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина, в большинстве случав соискатели из этих стран рассматривают вакансии в профессиях белых воротничков и могут работать удаленно, тогда как в качестве рабочего, строительного, административного персонала обычно привлекают мигрантов из Средней Азии. «Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился. Рост числа резюме соискателей из стран Средней Азии на 2% означает лишь, что отток прошлого года едва компенсировался», — указала Данина. Она напомнила, что регулярные авиаперевозки между Россией и странами Средней Азии возобновились лишь в апреле 2021 года, а уже в мае «в полную силу заявила о себе третья волна пандемии».
По словам управляющего директора «Авито Работа» Артема Кумпеля, в последнее время наблюдается дефицит неквалифицированных работников во многих отраслях. Наибольший ущерб получили сферы ЖКХ, строительства, а также сельского хозяйства. Кроме того, о недостатке линейного персонала сообщают также компании из ретейла, общепита, сферы бытовых услуг, службы такси и доставки. По данным «Авито Работа», за последние два года количество вакансий в сферах транспорта и логистики увеличилось на 136%, строительства — на 104%, производства — на 127%.
Как пытаются решить проблему со строителями
В июле Минстрой оценивал общую потребность в трудовых ресурсах для строительной отрасли в 2 млн человек, сообщала РБК пресс-служба ведомства. В августе этого года первый заместитель министра строительства Александр Ломакин оценивал дефицит работников в 3 млн человек.
Представитель Минстроя говорит, что они постоянно проводят сбор и анализ обращений регионов и строительных организаций по вопросам ввоза дополнительной рабочей силы. Обращения рассматриваются совместно с Роспотребнадзором и МВД. Механизм въезда по запросам застройщиков заработал в январе, и с этого времени Минстрой одобрил заявки на въезд около 15 тыс. строителей. Большинство — из Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины.
Артем Кумпель говорит, что чаще всего мигранты устраиваются в строительные компании, так как работодатели получают определенные квоты на привоз иностранной рабочей силы. По данным «Авито Работа», за последние два года соискатели в два раза чаще откликались на вакансии в сфере строительства.
Зачастую они используют наиболее простые профессии в резюме, которые не требуют образования и специальных навыков. Но бывают случаи, когда работники меняют место работы из-за тяжелых условий труда. Попадая на территорию страны и получая официальное разрешение на работу, они уже могут выбирать более высокооплачиваемые или менее физически сложные предложения.
О том, что строительные компании, получив право ввозить в Россию строителей, столкнулись с проблемой их массового перехода на работу в сферу доставки и другие отрасли, еще в апреле рассказывал президент ГК «Интеко» Александр Николаев.
Опрошенные РБК представители агрегаторов такси и сервисов доставки еды, наоборот, не видят острого дефицита рабочей силы. По мнению представителя «Ситимобила», хотя пандемия внесла свои коррективы и многие нерезиденты уехали из страны, на число сотрудников таксопарков это в целом не повлияло. Представитель Delivery Club сообщил, что дефицита в курьерах у них нет, но, поскольку сервис продолжает набирать клиентов, необходимость в работниках постоянно увеличивается. «Мы не раскрываем количество курьеров, но можем абсолютно точно сказать, что ни о каком снижении речи не идет. В июне 2019 года мы выполнили 2 млн заказов, в июне 2020-го — 5 млн, в июне 2021-го — 7 млн. Вместе с увеличением объемов происходило и сопоставимое увеличение количества курьеров, сотрудничающих с платформой», — рассказал представитель Delivery Club. Представитель «Яндекс Go» отметил, что число активных курьеров на линии сейчас в 3,5 раза превышает показатель 2019 года. По его словам, интерес к вакансии курьера не снижается, а, наоборот, растет.
Какими будут последствия дефицита разнорабочих
По данным HeadHunter, желаемая зарплата среди низкоквалифицированных сотрудников в среднем увеличилась на 15%. Как сообщила руководитель пресс-службы Superjob Наталья Ильченко, отъезд мигрантов спровоцировал конкуренцию за рабочих и повысил зарплаты в строительстве за шесть месяцев 2021 года на 9,8%, за год — на 15,8% (без учета инфляции). В отдельных рабочих специальностях прирост был еще более значительным. За год пандемии средний заработок плиточников в Москве вырос более чем на 40%, монтажников окон ПВХ — более чем на четверть, стропальщиков и электрогазосварщиков — более чем на 20%, рассказала Ильченко. Количество вакансий в сфере строительства выросло на 210%, а резюме стало больше лишь на 7%. Конкурс на вакансию снизился практически в 2,7 раза.
«Работодатели повышают зарплаты, пытаясь привлечь работников. Увеличенные зарплатные предложения отчасти стали катализатором роста цен на продукты и услуги», — констатирует Артем Кумпель. Он также отметил, что из-за того, что стоимость билетов и жилья в России значительно увеличилась с начала пандемии, мигрантам приходится копить на проживание и проезд в новую страну, купить патент, полис ДМС, выполнить другие условия. «В российской экономике явно выражен дефицит неквалифицированной рабочей силы. И так как полноценных ресурсов на восстановление пока нет, мы ожидаем развития спроса на исполнителей, выходящих на короткие смены, — это позволяет заказчикам выполнять необходимый объем задач без нагрузки на ФОТ (фонд оплаты труда. — РБК)», — указал Кумпель.
Наталья Данина прогнозирует, что определенный тренд с возвратом трудовых мигрантов может обозначиться в конце осени, а до этого продолжится «перетекание» тех мигрантов, которые не уехали на родину в первую волну, из одних профессий в другие, например из строителей и рабочих в курьеры и водители такси.
По словам гендиректора «Сити — XXI век» Антона Борисенко, основной объем строительных работ лежит на специалистах из стран СНГ и поэтому нехватка рабочей силы довольно ощутима, что сказывается на темпах строительных работ. Чтобы выполнить работы в сроки, компании приходится оптимизировать время, затрачиваемое подрядчиками на строительно-монтажные процессы, увеличивать количество смен по нешумным работам и число подрядчиков с собственной рабочей силой. Управляющий директор группы «Самолет» Андрей Иваненко рассказал, что объекты компании стабильно обеспечены рабочей силой, но, если возникает необходимость быстро нарастить количество сотрудников, решить эту задачу не всегда получается даже за несколько недель. «Рост оплаты труда составил в среднем 15% с начала пандемии, но не так заметно отразился на себестоимости строительства, как рост стоимости строительных материалов», — заключил Иваненко.
Тимофей Корнев, Дарья Чебакова, Надежда Федорова
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