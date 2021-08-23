08:23 (мск), источник: РБК
Bloomberg назвал день окончания строительства «Северного потока-2»
Завершение строительства газопровода «Северный поток-2» в водах Германии
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В извещении для мореплавателей, которое разослало Управление по водному сообщению и судоходству Германии, «Фортуна» будет работать в немецких водах на участке протяженностью около 13−14 км. Срок действия извещения — до 12 сентября включительно.
Как сообщает «РИА Новости», аналогичное извещение было опубликовано Службой навигационных уведомлений Эмдена. В нем указаны такие же координаты участка, на котором будет работать трубоукладчик в период до 12 сентября.
Согласно данным портала Marine Traffic, «Фортуна», ранее работавшая в водах Дании, теперь находится в территориальных водах Германии. Рядом с ней находятся еще несколько судов под российским флагом — многофункциональное
«Фортуна» приступила к работам по морским испытаниям в датских водах в середине января, а строительство участка газопровода началось 6 февраля. Оператор проекта Nord Stream AG сообщал, что «Фортуна» проложит участок нитки протяженностью 147 км к югу от датского острова Борнхольм, эта линия газопровода соединится с секцией в немецких территориальных водах. 22 августа трубоукладочная баржа покинула исключительную экономическую зону Дании и отправилась в воды Германии.
Проект «Северный поток-2» (оператором является компания Nord Stream 2 AG) предполагает строительство по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тыс. км каждая общей мощностью 55 млрд куб. м в год. По ним будет поставляться газ в Германию через морские территории России, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. На данный момент «Северный поток-2» завершен на 99%.
За время реализации проекта США ввели два пакета санкций в отношении компаний и судов, задействованных в строительстве «Северного потока-2». В то же время Вашингтон не стал вводить ограничения в отношении Nord Stream 2 AG. Президент США Джо Байден ранее говорил, что строительство трубопровода «почти завершено» и применение новых мер было бы «непродуктивным» для отношений США с Европой.
Однако 20 августа Минфин США ввел очередные санкции, связанные с проектом: под них попали компании «Нобилити» и «Константа» и суда «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Санкционные списки были обновлены после того, как Байден подписал указ, по которому меры против «Северного потока-2» стали частью «чрезвычайного положения». Он принял решения