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13:06 (мск), источник: Газета.Ру

Эксперт объяснил причины роста биткоина до $50 тыс

На текущий момент биткоин растет на последних новостях об ожидаемом обновлении в сентябре, о долгожданном обновлении эфира и на притоке средств инвесторов в альткоины, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон.

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Источник: Reuters

Накануне стало известно, что цена самой популярной криптовалюты превысила $50 тыс. впервые с мая 2021 года.

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«Как долго продлится эта тенденция, сказать сложно. Возможен как и дальнейший рост до $52−54 тыс., так и снижение к уровню $42−45 тыс. за монету», — отметил эксперт.

Росс-Джонсон добавил, что на динамику биткоина в данный момент оказывают влияние несколько факторов.

«С одной стороны, очевидно, что давление развитых стран на крипторынок продолжится: регулирование рынка цифровых активов необходимо Китаю, ЕС, США, Великобритании, чтобы вводить свои аналоги цифровых валют. На примере Китая видно, как страна может реализовывать проект по внедрению своей цифровой валюты, одновременно оказывая максимальное давление на крипту (вплоть до запрета майнинга). Этот глобальный тренд будет основным фоном для крипторынка в ближайшее время, и даже серьезные позитивные новости вряд ли переломят тенденцию на усиление государственного регулирования», — считает собеседник «Газеты.Ru».

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