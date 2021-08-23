Выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета

«Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета», — сказал он.
Макаров заметил, что «в первую очередь речь идет о пенсионерах, то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса». По его словам, удорожание продуктов и всего необходимого в повседневной жизни сильнее всего сказывается на малообеспеченных. «Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», — добавил депутат.
«Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», — заметил глава комитета, добавив, что положенные выплаты пенсионеры и военные получат до конца 2021 года.
Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, «около 500 млрд рублей» понадобится только на выплаты пенсионерам. «Выплаты военным будут отдельной статьей расходов», — отметил парламентарий.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в ходе встречи с лидерами списка кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей в среднем). Глава государства отметил, что пенсии «подъедаются инфляцией», это необходимо компенсировать.