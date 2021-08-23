Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Что может быть причиной бессимптомного течения COVID-19 Испанские ученые выяснили, почему некоторые пациенты могли бессимптомно перенести коронавирус
Фоторепортажи
16Топ-16 самых известных снимков в истории
10Не только Берлинская: названы самые известные разделительные стены в истории
16:12 (мск), источник: ТАСС

Выплаты пенсионерам и военным обеспечат за счет дополнительных доходов бюджета

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, анонсированные ранее президентом РФ Владимиром Путиным, будут профинансированы за счет дополнительных доходов бюджета. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров (фракция «Единая Россия»).

Источник: РИА "Новости"

«Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета», — сказал он.

Макаров заметил, что «в первую очередь речь идет о пенсионерах, то есть тех людях, кто наибольшим образом пострадал от кризиса». По его словам, удорожание продуктов и всего необходимого в повседневной жизни сильнее всего сказывается на малообеспеченных. «Именно поэтому глава государства предложил меры, нужно помочь людям компенсировать эти потери», — добавил депутат.

Новость
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

«Сейчас все необходимо детально просчитать, чтобы ни один человек, который имеет на право на такую поддержку, не был забыт. Нужно продумать механизм, посредством которого это будет сделано», — заметил глава комитета, добавив, что положенные выплаты пенсионеры и военные получат до конца 2021 года.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, «около 500 млрд рублей» понадобится только на выплаты пенсионерам. «Выплаты военным будут отдельной статьей расходов», — отметил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье в ходе встречи с лидерами списка кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму предложил произвести единовременные социальные выплаты пенсионерам (по 10 тыс. рублей) и военнослужащим (по 15 тыс. рублей в среднем). Глава государства отметил, что пенсии «подъедаются инфляцией», это необходимо компенсировать.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Россия получила $18 млрд от МВФ
Зеленский пригласил Россию присоединиться к «Крымской платформе»
Театр пригрозил артистам судом из-за жалобы Путину на Меньшикова
Ученые выяснили, в чем секрет скрипок Страдивари
Афганцы атакуют соцсети Хабиба из-за его последних высказываний
Какие 10 скульптур со всего мира должен знать каждый (фото)
Gnezdo.ru
Россиян предупредили об аномальных морозах
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Hi-Tech
Россияне скупают сапборды. Что это и сколько стоит Новый тренд
Горячие темы на Авто
Кино в эпоху толерантности и двойных стандартов. 183
Рецепт да в пятницу..ду ну его... 135
С днём флага! 127
Масло перед водкой. 106
Кино
Бледанс с сыном, Борщева с дочкой: звезды на кинопремьере Знаменитости посетили специальный показ мультфильма «Щенячий патруль в кино»
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Подростки. 190
Как пцр тест делать? 129
Брачный договор. Кто нибудь составлял? 128
Когда "просыпается" школа? 85
Леди
В гостях: как выглядит роскошная квартира Анны Семенович Рассказываем и показываем жилье певицы
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь