20:15 (мск), источник: Секрет Фирмы
Укравший $610 млн хакер вернул владельцам все похищенные активы
Владельцы
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Таким образом, хакер полностью вернул похищенные во время взлома системы Poly Network активы на сумму $610 млн.
Задержку с переводом последнего транша кибермошенник объяснил тем, что часть криптовалюты — $33 млн в стейблкоинах USDT — заблокировал эмитент монеты в лице компании Tether. В комментариях к транзакции он заявил, что это было «одним из самых безумных приключений в жизни», и подписался как «главный советник по безопасности».
Poly Network сообщила, что уже восстановила доступ ко всем активам, в том числе заблокированным ранее, и вернула контроль над ними бывшим владельцам.
Крупнейшая в истории сферы децентрализованных финансов кража произошла 10 августа 2021 года. Межсетевой протокол Poly Network взломали в результате крупной хакерской атаки. Хакеру под ником Mr. White Hat удалось украсть $611 млн: $273 млн в токенах на блокчейне Ethereum, $253 млн на Binance Smart Chain и $85 млн в стейблкоине USDC на блокчейне Polygon.
11 августа хакер заявил, что хочет вернуть активы и уже на следующий день оформил возврат половины похищенного. Он заявил, что занялся взломом ради веселья.
Представители Poly Network предложили Mr. White Hat стать главным советником по безопасности проекта, заверив, что не собираются привлекать его к юридической ответственности.