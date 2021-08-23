Нефть Brent подорожала более чем на 5% после самого долгого падения за несколько месяцев

Американская нефть WTI прибавляла по состоянию на 20:00 мск 5,39% и достигала $65,49 за баррель, показывает статистика Bloomberg. В ходе торгов WTI прибавляла больше 6% и превышала $66 за баррель, отметил CNBC.
Предыдущая неделя стала самым долгим периодом снижения цен на нефть с 2019 года, сообщал Bloomberg.
Цена Brent и WTI не падала так долго больше девяти месяцев, утверждает Reuters. 21 августа стоимость фьючерсов на Brent упала ниже $65 за баррель впервые со второй половины мая.
Reuters предполагал, что инвесторы избавляются от контрактов на поставку нефти из-за опасений снижения спроса на топливо вследствие распространения дельта-варианта коронавируса в мире. Еще одной причиной, которую приводило агентство, стало укрепление доллара в ожидании отказа Федеральной резервной системы США от части стимулирующих мер. Из-за роста доллара нефть становится более дорогой для покупателей за пределами США.
Однако в начале недели доллар немного подешевел, а некоторые трейдеры теперь считают, что переусердствовали с распродажей, написал CNBC.
«Сообщения о нуле новых случаев [заражения коронавирусом] в Китае определенно помогли попутным ветром, поскольку они добавили света в конце COVID-тоннеля и глоток свежего воздуха спросу», — процитировал телеканал аналитиков компании Blue Line Futures.
«Мы считаем снижение цены излишним и считаем, что оно больше связано с психологией участников рынка, чем каким-либо ухудшением фундаментальных данных», — добавил CNBC позицию аналитиков Commerzbank.
Российский фондовый рынок в понедельник вырос: индекс Мосбиржи прибавил 1,31%, индекс РТС — 1,63%. Рубль практически не изменился к доллару и евро: доллар стоил 74,0975 рубля, евро — 86,98 рубля.