Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Россияне стали реже покупать красную икруПродажи лососевой икры упали: снижение доходов заставило потребителей экономить на морепродуктах, к тому же деликатес заметно подорожал
Фоторепортажи
10Затопления в Керчи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
20:46 (мск), источник: Forbes

Нефть Brent подорожала более чем на 5% после самого долгого падения за несколько месяцев

Стоимость контрактов на поставку нефти Brent с исполнением в октябре поднялась в ходе торгов 23 августа более чем на 5%, следует из данных Межконтинентальной биржи. По состоянию на 20:00 мск фьючерсы торговались по $68,5 за баррель, прибавляя в цене 5,1%. Судя по графику на сайте биржи, стоимость нефти поднималась до $68,86 за баррель.

Источник: Reuters

Американская нефть WTI прибавляла по состоянию на 20:00 мск 5,39% и достигала $65,49 за баррель, показывает статистика Bloomberg. В ходе торгов WTI прибавляла больше 6% и превышала $66 за баррель, отметил CNBC.

Предыдущая неделя стала самым долгим периодом снижения цен на нефть с 2019 года, сообщал Bloomberg.

Цена Brent и WTI не падала так долго больше девяти месяцев, утверждает Reuters. 21 августа стоимость фьючерсов на Brent упала ниже $65 за баррель впервые со второй половины мая.

Brent от TradingView

Reuters предполагал, что инвесторы избавляются от контрактов на поставку нефти из-за опасений снижения спроса на топливо вследствие распространения дельта-варианта коронавируса в мире. Еще одной причиной, которую приводило агентство, стало укрепление доллара в ожидании отказа Федеральной резервной системы США от части стимулирующих мер. Из-за роста доллара нефть становится более дорогой для покупателей за пределами США.

Однако в начале недели доллар немного подешевел, а некоторые трейдеры теперь считают, что переусердствовали с распродажей, написал CNBC.

«Сообщения о нуле новых случаев [заражения коронавирусом] в Китае определенно помогли попутным ветром, поскольку они добавили света в конце COVID-тоннеля и глоток свежего воздуха спросу», — процитировал телеканал аналитиков компании Blue Line Futures.

«Мы считаем снижение цены излишним и считаем, что оно больше связано с психологией участников рынка, чем каким-либо ухудшением фундаментальных данных», — добавил CNBC позицию аналитиков Commerzbank.

Российский фондовый рынок в понедельник вырос: индекс Мосбиржи прибавил 1,31%, индекс РТС — 1,63%. Рубль практически не изменился к доллару и евро: доллар стоил 74,0975 рубля, евро — 86,98 рубля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как миллиардер Агаларов спасает бизнес и зачем берет господряды
Вторая после МММ: как работала финансовая пирамида «Финико»
Россия получила $18 млрд от МВФ
Хабиб Нурмагомедов принес извинения афганскому народу
В Госдуме назвали источники для выплат пенсионерам и военным
Театр пригрозил артистам судом из-за жалобы Путину на Меньшикова
Укравший более $600 млн в криптовалюте хакер вернул все активы
Ученые выяснили, в чем секрет скрипок Страдивари
Какие 10 скульптур со всего мира должен знать каждый (фото)
Здоровье
Популярный антидепрессант защищает от тяжелого ковида Способность флувоксамина спасать жизнь пациентов подтверждена.
Hi-Tech
В России показали отечественную замену ОС Windows «Ред ОС» на базе Linux
Горячие темы на Авто
Кино в эпоху толерантности и двойных стандартов. 183
Рецепт да в пятницу..ду ну его... 135
С днём флага! 133
Масло перед водкой. 106
Товары для дома
Блендеры, чайники, миксеры отдают со скидками до 70%
19 товаров для мелкого ремонта
11 гаджетов, которые будут работать, пока вы спите
20 суперполезных находок с AliExpress
Популярные темы на «Детях»
Подростки. 267
Как пцр тест делать? 142
Когда "просыпается" школа? 96
Имя для девочки 86
Леди
В гостях: как выглядит роскошная квартира Анны Семенович Рассказываем и показываем жилье певицы
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь