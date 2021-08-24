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04:29 (мск), источник: РБК

Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов из-за COVID

Для въезда в Черногорию потребуется сертификат о вакцинации одним или двумя компонентами, отрицательный ПЦР-тест либо справка о перенесенном COVID-19.

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Источник: AP 2021

Власти Черногории на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса ужесточили условия въезда для иностранных граждан, следует из сообщения правительства страны.

С 24 августа для въезда в страну потребуется один из следующих документов:

  • сертификат о вакцинации одной или обеими дозами (Черногория признает вакцинацию «Спутником V»);
  • справка о перенесенном COVID-19 (должно пройти не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней с момента выдачи);
  • отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа;
  • отрицательный результат экспресс-теста, сделанного не более чем за 48 часов.

Справки не понадобятся при въезде в Черногорию из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии, но это послабление относится только к гражданам этих стран. Российские туристы должны будут предъявить один из четырех указанных документов независимо от того, откуда они въехали в Черногорию.

Россия не возобновила авиасообщение с Черногорией, попасть в нее можно только через третьи страны или на частном самолете. С 6 июня российские туристы могли въезжать в Черногорию без предъявления результатов ПЦР-теста.

Число заразившихся коронавирусом за сутки в Черногории начало резко расти со второй половины июля. Если 19 июля в ней за день выявили 28 инфицированных, то 22 августа показатель достиг 622 человек, следует из данных Минздрава страны. Всего с начала пандемии в Черногории зарегистрировали 110,3 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли от заболевания 1,6 тыс. человек.

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