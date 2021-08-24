04:29 (мск), источник: РБК
Черногория ужесточила правила въезда для иностранных туристов из-за COVID
Для въезда в Черногорию потребуется сертификат о вакцинации одним или двумя компонентами, отрицательный
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Власти Черногории на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса ужесточили условия въезда для иностранных граждан, следует из сообщения правительства страны.
С 24 августа для въезда в страну потребуется один из следующих документов:
Справки не понадобятся при въезде в Черногорию из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании, Косово и Северной Македонии, но это послабление относится только к гражданам этих стран. Российские туристы должны будут предъявить один из четырех указанных документов независимо от того, откуда они въехали в Черногорию.
Россия не возобновила авиасообщение с Черногорией, попасть в нее можно только через третьи страны или на частном самолете. С 6 июня российские туристы могли въезжать в Черногорию без предъявления результатов
Число заразившихся коронавирусом за сутки в Черногории начало резко расти со второй половины июля. Если 19 июля в ней за день выявили 28 инфицированных, то 22 августа показатель достиг 622 человек, следует из данных Минздрава страны. Всего с начала пандемии в Черногории зарегистрировали 110,3 тыс. случаев заражения COVID-19, умерли от заболевания 1,6 тыс. человек.