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08:08 (мск), источник: Коммерсантъ

ОНФ предложил ввести уголовную ответственность за подмену телефонных номеров

Подмена телефонных номеров стала одним из основных инструментов мошенников при хищении средств клиентов с банковских карт. Согласно оценкам банкиров, телефонные мошенники крадут у россиян 3,5−5 млрд руб. в месяц. «Ъ» ознакомился с письмом «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) главе Минцифры Максуту Шадаеву от 23 августа.

Источник: Агентство «Москва»

В нем предлагается ввести уголовную ответственность за организацию сервиса по подмене телефонных номеров и, возможно, сам процесс подмены. Однако эксперты полагают, что угроза уголовной ответственности не решит проблему телефонного мошенничества.

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В ОНФ предлагают обязать операторов связи бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкций суда. В Минцифры письмо пока не получили, но заверили, что три концепции системы для борьбы со звонками с подменных номеров уже находятся в разработке.

В Tele2 отметили, что пока в законодательство не введен термин «подозрительный номер» — нет требования к операторам о предупреждении таких звонков.

По словам руководителя департамента Group-IB по расследованию высокотехнологичных преступлений Андрея Колмакова, введение уголовной ответственности за подмену практически ничего не изменит. «Запретительные меры в одной стране могут привести к тому, что злоумышленники используют аналогичные сервисы за рубежом», — полагает он.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков также убежден, что полный запрет подменных номеров не решит проблему с мошенничеством, поскольку их используют не только злоумышленники, но и банки, ритейл, сфера услуг.

При этом есть и те, кто поддерживает инициативу ОНФ. Директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский отметил, что проект достаточно сырой, но сама задача очень актуальная в современных условиях. Основной проблемой, полагает эксперт, будет «техническая неготовность провайдеров и даже их незаинтересованность».

Операторы уверяют, что активно работают над проблемой. Например, в МТС с помощью собственной антифрод-системы ежедневно блокируют «более 60 тыс. попыток звонков с использованием подмены номера».

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