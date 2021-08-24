Профсоюз предупредил «Аэрофлот» о риске дефицита пилотов из-за низких зарплат

Шереметьевский профсоюз лётного состава (ШПЛС) написал письмо гендиректору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову, призвав пересмотреть систему оплаты работы пилотов. Обращение опубликовано на сайте профсоюза.
Отмечается, что из-за пандемии в начале прошлого года были введены новые правила оплаты труда, в соответствии с которыми пилотам сокращена доплата за час полётного времени на фоне снижения объёма перевозок. Однако в этом году объёмы авиаперевозок по России достигли допандемийного уровня, но зарплата при этом не увеличилась. Это привело к тому, что пилоты «Аэрофлота» стали менять место работы, уходя в те авиакомпании, где «лучше условия труда».
Поэтому, если не будут срочно приняты меры, авиакомпанию ждёт нехватка квалифицированного лётного состава.
«Недовольство новой системой оплаты труда растёт, и работники начинают спонтанные коллективные действия, не выдвигая, однако, никаких требований, в поддержку которых они проводят эти коллективные действия… Если не принять срочных мер, то в ближайшее время мы столкнёмся с дефицитом квалифицированных пилотов, что ставит под угрозу выполнение наших грандиозных планов. Уже сейчас руководство отряда Б737 предлагает пилотам отказаться от планового отпуска на сентябрь в связи с нехваткой персонала», — говорится в письме.