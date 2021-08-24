Цена акций «Газпрома» превысила 300 рублей впервые с 2008 года

Акции «Газпрома» на Московской бирже по состоянию на 10.23 мск дорожали на 1,1% и достигали отметки 301 рубль. Их стоимость превысила 300 рублей впервые с июня 2008 года, следует из данных биржи.
Исторический максимум акций «Газпрома» составляет 369,5 рубля, он был установлен в апреле 2008 года, следует из данных Московской биржи. В сентябре того же года цена на минимуме опускалась до 84 рублей,
Котировки «Газпрома» поддерживают высокие цены на углеводороды, перспектива высоких дивидендов и скорое завершение «Северного потока — 2», отмечают аналитики «БКС Брокер». По их мнению, эти факторы могут способствовать дальнейшему движению акций в район 350 рублей.
Для завершения «Северного потока — 2», по которому планируется поставлять газ из Ленинградской области в Германию, осталось проложить 15 км газопровода, заявил 20 августа президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. Завершить работы планируется до 12 сентября — это дата указана крайним сроком окончания работ судна «Фортуна» по укладке в водах Германии, сообщило РИА Новости со ссылкой на документы германских служб.
США ранее ввели санкции против участвующих в строительстве трубопровода компаний и страховщиков, поскольку считают проект угрозой энергетической безопасности Европы. Власти России отвергали эти опасения и говорили, что Россия никогда не использовала энергоресурсы для политического давления и не будет этого делать.
В июле США заключили сделку по «Северному потоку — 2» с Германией. Ее условия предполагают, что Германия будет «принимать меры» на национальном и общеевропейском уровнях в случае, если Россия начнет использовать газопровод для «давления» на другие страны, включая Украину. Но источники Bloomberg в Берлине отмечали, что Германия не намерена останавливать газопровод, даже если Россия попробует использовать его в качестве «геополитического орудия».