Отказ от угля и нефти обойдется России в триллионы рублей

Правительство начало подготовку к глобальному энергопереходу. Власти должны определить риски и возможности такой перестройки экономики для России, найти наиболее подходящий сценарий, и для этого было создано несколько рабочих групп под руководством вице-премьера Андрея Белоусова, писал РБК. Как рассказывает Forbes федеральный чиновник, всего было создано десять рабочих групп. По его словам, наметить цели нужно уже к 1 октября, подготовить дорожную карту — к январю 2022 года.
С чем это связано
Энергопереход — это переход от генерации и потребления традиционного топлива к возобновляемым источникам энергии. В 2019 году Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату, пообещав сократить объем парниковых выбросов на 30% к 2030 году относительно 1990 года.
Но была сделана оговорка — с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, а также при устойчивом экономическом развитии России.
То есть власти предложили не снижать объем выбросов, если российские леса смогут забирать достаточно углекислого газа. Сейчас по Индексу эффективности энергоперехода Всемирного экономического форума Россия занимает 73-е место из 115.
Формирование рабочих групп началось на фоне инициатив Евросоюза по защите своего рынка от «грязных» товаров за счет трансграничного «углеродного налога». Имеется в виду взимание трансграничных сборов за углекислый газ, выделяемый при производстве, в частности, металлов, труб, удобрений, цемента и электроэнергии, поставляемых в ЕС. Платеж будет взиматься с 2026 года.
Кроме того, в начале августа ООН представила доклад об изменении климата Земли. Авторы утверждают, что текущее десятилетие — последний шанс для принятия мер по замедлению глобального потепления, включая отказ от потребления угля и ископаемого топлива.
Крупнейшие импортеры российских углеводородов уже начали этот путь: ЕС пообещал прийти к углеродной нейтральности к 2050 году, а Китай — к 2060 году. Одно из решений — переход к производству экологически чистого водорода на экспорт. Это значит, что водород должен быть получен из возобновляемых источников энергии («зеленый» водород), атомной энергии («желтый») или природного газа («голубой»).
Пока в России есть незначительное производство «желтого» водорода.
Триллионы на энергопереход
Один из дискуссионных вопросов для российского правительства — объем и источник инвестиций в энергопереход, рассказывает Forbes федеральный чиновник. Брать деньги планируется преимущественно у частных инвесторов и компаний и лишь часть — из бюджета. Как рассказывает Forbes участник совещаний одной из рабочих групп, необходимые инвестиции оцениваются в $50 млрд (3,7 трлн рублей) на горизонте 2021−2050 годов, то есть примерно в $1,7 млрд в среднем за год (74 млрд рублей).
«И это только инвестиции в электроэнергетику и тепловую энергетику. Такие вливания помогут снизить объем выбросов CO2 суммарно примерно на 6 млрд тонн», — рассказывает он. Федеральный чиновник обозначил предварительную сумму в «несколько триллионов» к 2050 году. Но пока называть конкретные суммы, по его словам, рано, поскольку еще неясен объем мероприятий.
«Это гигантские затраты»
По оценкам опрошенных Forbes экспертов, реформирование промышленности и переход к технологиям производства водорода на экспорт обойдутся гораздо дороже.
В России очень низкий уровень как генерации, так и потребления возобновляемых источников энергии, говорит профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким. «Во всем мире инвестиции в энергетический переход достигли рекордных $501,3 млрд в 2020 году, в основном в развитие альтернативной энергетики. Китай уже имеет более 400 гигаватт установленных мощностей ВИЭ (возобновляемых источников энергии) — ветро- и солнечной энергетики, а Россия — менее двух гигаватт. Таким образом, чтобы догнать отставание от других экономик, например, Китая, нужно не менее $25−40 млрд в год, пропорционально инвестициям других игроков», — делится расчетами эксперт.
Участие на рынке «зеленого» водорода требует резкого увеличения доли ВИЭ, добавляет он.
Энергопереход — внешний вызов скорее для экспортной продукции России, включая дополнительные платежи и потерю рынков сбыта, подчеркивает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. «Для внутреннего рынка это [энергопереход] вряд ли будет так актуально. Ведь у нас задача к 2030 году сначала газифицировать все регионы», — говорит эксперт.
Переформатирование экономики, в том числе металлургических комбинатов, потребует не менее 5 трлн ежегодных инвестиций начиная с 2023 года, оценивает Пикин. «Около 2−3 трлн рублей к 2050 году может потребоваться экономике на одно только снижение выбросов в электро- и теплоэнергетике», — говорит президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
По мнению замдиректора группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимира Горчакова, сумма в несколько триллионов к 2050 году — это справедливая оценка.
Только потери от трансграничного углеродного регулирования Евросоюза в своем консервативном сценарии Минэкономразвития оценивает в €1,1 млрд в год, к этому нужно добавить затраты на декарбонизацию экономики и отчетность.
«Это гигантские затраты, поскольку требуется трансформация всей экономики, и одним экспортом мы не отделаемся. Сложно назвать порядок цифр, он может варьироваться от нескольких десятков до сотен триллионов», — рассуждает ректор Российской экономической школы (РЭШ) Рубен Ениколопов.
По словам эксперта, объем инвестиций будет зависеть от того, выберет ли правительство ручное управление финансовой системой или нет. «Очень важно, чтобы были построены институты, которые давали бы участникам рынка правильные стимулы. Например, нормальная система торговли квотами на эмиссии парниковых газов. И этот вопрос наиболее масштабный, от него зависит привлечение инвесторов», — заключил Ениколопов.