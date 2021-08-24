Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Найдено новое неврологическое осложнение коронавируса После COVID-19 нарушается работа симпатической нервной системы, регулирующей реакцию на стресс, выяснили ученые
Фоторепортажи
10Талибы осваиваются в Кабуле, люди бегут из страны
12Баррикады августовского путча
16:29 (мск), источник: ТАСС

ЦБ предлагает ввести институт небанковских поставщиков платежных услуг

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России предлагает ввести институт небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ), в рамках которого некредитные финансовые организации (НФО) и нефинансовые организации смогут оказывать платежных услуги. Это следует из опубликованного доклада ЦБ для общественных консультаций «Совмещение видов деятельности на финансовом рынке».

Источник: РИА "Новости"

«НФО и нефинансовые организации, принявшие участие в консультациях при подготовке настоящего доклада, проявили высокую степень заинтересованности в оказании платежных услуг в целях повышения удобства и качества обслуживания клиентов, а также снижения своих издержек при переводах денежных средств», — отмечает регулятор.

Читайте также
ЦБ сообщил о резком сокращении просрочки в банках из-за одного заемщика

В докладе ЦБ предлагает ввести институт НППУ с двумя типами платежных услуг: инициирование переводов при наличии согласия клиентов путем направления распоряжений к банковским счетам клиентов в кредитных организациях и осуществление переводов, включающее прием электронных средств платежа (платежные карты, электронные кошельки, онлайн-переводы), агрегирование переводов и открытие электронных кошельков для субъектов малого и среднего бизнеса.

При этом НФО и нефинансовые организации смогут получить статус НППУ при условии включения в реестр Банка России и соответствия требованиям к минимальной стоимости чистых активов и к ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма — прим. ТАСС), а также при соответствии должностных лиц таких организаций квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Читайте также
IT-компании получат гранты на 3,8 млрд рублей

«При допуске НФО к деятельности НППУ будут учитываться действующие пруденциальные требования, в том числе к финансовой устойчивости», — указано в докладе.

В отношении НППУ также будут законодательно установлены требования об организации системы управления рисками, обеспечении информационной безопасности, непрерывности деятельности и др.

НППУ смогут при необходимости использовать платежную инфраструктуру. Для этого им будет предоставлено право участия в платежных системах, включая платежную систему Банка России.

Банк России будет осуществлять надзор и наблюдение за деятельностью НППУ.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Генерал Лебедь выхватил автомат и дал несколько очередей в воздух. Вся площадь легла на асфальт"
Она бросила мужа. Таких тогда называли разлучницами, распутницами, дамами полусвета
Путин и Байден обсуждали вывод войск США из Афганистана
США обвинили в махинациях на $1,8 млрд шесть компаний из Китая
Ученые предсказали новую пандемию, похожую на вспышку COVID-19
Путин подписал указ о выплатах пенсионерам по 10 тысяч рублей
Отказ от угля и нефти обойдется России в триллионы рублей
СМИ объяснили «угон» украинского самолета афганцами с золотом
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Названы регионы РФ, которых ждет холодный май
Hi-Tech
Найден простой способ ускорить работу старых iPhone Нужно лишь переключить регион
Кино
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами Певица и актриса стала ведущей шоу «Звезды в Африке»
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
8 мифов об AliExpress, которым не стоит верить
Хозяйственные мелочи отдают за копейки (фото)
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Раскрылась правда о свадьбе Катерины Шпицы
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Лолита перестала скрывать 6-го мужа: кем оказался
Леди
В моде французский шик: что это такое? 5 простых правил (фото) Стереотипы о жительницах одной из самых модных стран все еще существуют
Дом
Интерьер в цвете: удобная квартира для молодой семьи
Как сохранить воспоминания об отпуске
Дом по-скандинавски: 4 замечательных проекта
В гостях: как выглядит квартира Надежды Бабкиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь