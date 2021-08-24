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17:40 (мск), источник: РБК

Титов предложил создать в России второй Пенсионный фонд

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил создать Фонд старших поколений для выплат пенсии гражданам, родившимся до 1967 года и не платившим страховые взносы в полном объеме. Наполнять фонд могло бы государство за счет прямых дотаций.

Источник: РИА "Новости"

Эксперты Столыпинского клуба, одним из основателей которого является бизнес-омбудсмен Борис Титов, во вторник, 24 августа, презентовали концепцию «ре-реформирования» пенсионной системы. Необходимость переформатирования пенсионной системы объясняется тем, что граждане неудовлетворены размерами пенсии, сказал Титов на презентации. «Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции», — считает он.

По данным Института экономического роста имени Столыпина, с 2011 по 2021 год накопленная инфляция намного обогнала номинальный рост пенсий.

Коэффициент замещения утрачиваемого заработка пенсией упал с 36,5% в 2011 году до 30,5% в прошлом году и, по прогнозу, снизится до 29,8% к 2024-му. По рекомендации Международной организации труда (МОТ) коэффициент пенсий к зарплате должен составлять не менее 40%.

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Второй пенсионный фонд

По расчетам экспертов института, текущая версия страховой системы пенсионного обеспечения несправедлива: работник, за которого работодатель уплачивает максимальные страховые взносы, обеспечивает двух-трех человек — из неформального сектора и льготников. «Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счет взносов других», — констатируют авторы концепции.

Одно из предложений Столыпинского клуба — создание Фонда старших поколений (ФСП) наряду с Пенсионным фондом России.

Задачей второго фонда станет пенсионное обеспечение граждан, родившихся до 1967 года, поскольку эта категория платила страховые взносы в пенсионную систему современной России не в полном объеме.

Наполнять ФСП в Столыпинском клубе предлагают за счет:

  • прямых дотаций государства;
  • отчислений, которые были сделаны и делаются гражданами старше 1967 года;
  • специализированных поступлений в бюджет по примеру развитых стран — например, прогрессивной шкалы НДФЛ, налога на роскошь, части налога на прибыль, части акцизов на алкоголь и табак.

Другие предложения

Эксперты Столыпинского клуба раскритиковали размер страховых взносов в России, назвав его завышенным. «Страховые взносы в размере 30% — слишком дорогая цена для бизнеса и для граждан. Отсюда — большой объем неформального сектора и зарплат в конвертах. Проблема теневого сектора особенно актуальна в регионах, никто не готов платить такой размер социальных взносов», — говорит директор Института экономики роста, советник бизнес-омбудсмена Антон Свириденко.

Эксперты считают, что ставку страховых взносов можно было бы установить на уровне 15%.

По их мнению, всеобщее снижение фискальной нагрузки простимулирует бизнес платить страховые взносы и увеличит бюджетные доходы. В доказательство они приводят прошлогоднее снижение взносов для малого и среднего бизнеса до 15% с базы выше МРОТ, которое привело к росту декларируемых зарплат.

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Кроме того, авторы концепции считают, что нужно давать людям право самим определять, когда выходить на пенсию, но не младше 60 лет для мужчин и женщин и при наличии трудового стажа не менее 35 лет.

Существующую сейчас балльную формулу расчета пенсии в Столыпинском клубе назвали непрозрачной, предложив заменить ее на стажево-заработковую формулу (прогрессивную шкалу в зависимости от стажа работы и суммы всех доходов). По словам Титова, людям понятнее, когда пенсия считается в зависимости от стажа.

Еще одно предложение — разрешить «выкупать» пенсионный стаж, полностью или частично. Сделать это можно в последний год перед выходом на пенсию либо авансовыми платежами в течение всего предпенсионного периода. Это нужно, чтобы дать неформальному сектору возможность заплатить государству за пенсию из собственных сбережений.

Инна Деготькова

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