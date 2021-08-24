Титов предложил создать в России второй Пенсионный фонд

17:40 (мск), источник: РБК
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Эксперты Столыпинского клуба, одним из основателей которого является
Коэффициент замещения утрачиваемого заработка пенсией упал с 36,5% в 2011 году до 30,5% в прошлом году и, по прогнозу, снизится до 29,8% к 2024-му. По рекомендации Международной организации труда (МОТ) коэффициент пенсий к зарплате должен составлять не менее 40%.
По расчетам экспертов института, текущая версия страховой системы пенсионного обеспечения несправедлива: работник, за которого работодатель уплачивает максимальные страховые взносы, обеспечивает
Одно из предложений Столыпинского клуба — создание Фонда старших поколений (ФСП) наряду с Пенсионным фондом России.
Наполнять ФСП в Столыпинском клубе предлагают за счет:
Эксперты Столыпинского клуба раскритиковали размер страховых взносов в России, назвав его завышенным. «Страховые взносы в размере 30% — слишком дорогая цена для бизнеса и для граждан. Отсюда — большой объем неформального сектора и зарплат в конвертах. Проблема теневого сектора особенно актуальна в регионах, никто не готов платить такой размер социальных взносов», — говорит директор Института экономики роста, советник
Эксперты считают, что ставку страховых взносов можно было бы установить на уровне 15%.
По их мнению, всеобщее снижение фискальной нагрузки простимулирует бизнес платить страховые взносы и увеличит бюджетные доходы. В доказательство они приводят прошлогоднее снижение взносов для малого и среднего бизнеса до 15% с базы выше МРОТ, которое привело к росту декларируемых зарплат.
Кроме того, авторы концепции считают, что нужно давать людям право самим определять, когда выходить на пенсию, но не младше 60 лет для мужчин и женщин и при наличии трудового стажа не менее 35 лет.
Существующую сейчас балльную формулу расчета пенсии в Столыпинском клубе назвали непрозрачной, предложив заменить ее на
Еще одно предложение — разрешить «выкупать» пенсионный стаж, полностью или частично. Сделать это можно в последний год перед выходом на пенсию либо авансовыми платежами в течение всего предпенсионного периода. Это нужно, чтобы дать неформальному сектору возможность заплатить государству за пенсию из собственных сбережений.
Инна Деготькова