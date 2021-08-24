Минфин оценил допдоходы федерального бюджета в 1,6−1,7 трлн рублей

Силуанов сообщил, что именно из дополнительных доходов бюджета этого года будет произведена единовременная выплата по 10 тыс. руб. пенсионерам и по 15 тыс. руб. военнослужащим соответственно.
«Это требует немалых бюджетных ресурсов. По нашим оценкам, эти два решения стоят порядка 500 млрд руб… Деньги эти будут взяты из тех доходов, которые мы получаем в текущем году», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Выплаты пенсионерам и военным предложил президент России Владимир Путин на встрече с членами «Единой России» 22 августа.
Сегодня, 24 августа, он подписал указ «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию». Выплата 10 тыс. руб. будет произведена в сентябре.
«Ъ» подсчитал, что на выплаты пенсионерам потребуется 400 млрд руб., или 0,35−0,40% ВВП. Выплаты военнослужащим обойдутся от 16 млрд до 28,5 млрд руб., если их получат все сотрудники вооруженных сил РФ, в том числе гражданские служащие.