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18:00 (мск), источник: Life.ru

Путин: Выплату в 10 тысяч рублей получат все пенсионеры — и работающие, и нет

Президент также назвал одной из приоритетных задач «Единой России» заботу о людях старшего поколения.

Источник: РИА "Новости"

Единовременную выплату в десять тысяч рублей получат все российские пенсионеры — вне зависимости от того, продолжают они работать или нет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».

«Нужно организовать такую выплату максимально оперативно. И главное, чтобы сами люди были избавлены от хлопот и необходимости сбора справок для получения», — подчеркнул глава государства.

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Президент также назвал одной из приоритетных задач «Единой России» заботу о людях старшего поколения.

«Программа “Единой России” построена, и я это вижу, вокруг человека, обеспечения его благополучия, повышения качества жизни. Одна из приоритетных задач — это забота о людях старшего поколения, пенсионерах», — отметил Путин.

Напомним, предложение по единоразовой выплате в размере десяти тысяч рублей каждому пенсионеру президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии «Единая Россия». Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране. 24 августа президент подписал указы о выплатах пенсионерам.

Президент России Владимир Путин предложил распространить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на сотрудников органов внутренних дел и курсантов. «Предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов», — сказал глава государства в ходе предвыборного съезда «Единой России». Путин также заметил, что выплату по 15 тысяч рублей должны получить все военные вне зависимости от звёзд на погонах, все должны быть «равны как в бане».

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