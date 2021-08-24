24 августа, источник: Ведомости
Мутко заявил о желании 70% россиян жить в частных домах
Около 70% россиян хотели бы жить в частных домах, заявил гендиректор «Дом. РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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«Мы провели опрос общественного мнения: сейчас 70% семей хотели бы жить в собственных домах. Это 40 миллионов семей. Сейчас
Ранее сегодня Путин заявил, что впервые в истории России появился шанс решить жилищный вопрос. По его словам, этого не удавалось сделать ни в царское, ни в советское время, однако на данном этапе истории страна «в целом» уже способна решить эту задачу.
В начале августа Путин поручил правительству проработать запуск программы льготной ипотеки на строительство типовых частных домов (индивидуального жилищного строительства, ИЖС). Ответственными за выполнение поручений назначены
До этого «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что в администрации президента задумались над расширением льготной ипотеки под 7% на строительство частных домов. Соответствующую рекомендацию дали Минфину, Минстрою и Дом. РФ по итогам совещания у помощника президента Максима Орешкина 15 июля.
Сейчас льготная ипотека действует только для новостроек в многоквартирных домах. Она была введена в апреле 2020 г. со ставкой 6,5%, первоначально — до ноября того же года, потом она была продлена до июля 2021 г. Теперь ее срок продлен до июля 2022 г., но уже со ставкой 7%. Кроме того, 18 августа правительство России продлило действие программы льготной семейной ипотеки для новостроек до конца 2023 г.
Сейчас, по данным исследования страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», 19,5% россиян не имеют собственного жилья и снимают комнату или квартиру.
48,4% купили жилье сами, 23,8% получили в наследство, 8,3% — взяли в ипотеку.