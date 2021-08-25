Минэкономики нашло способ обогнать ЕС по сокращению вредных выбросов

Министерство экономического развития подготовило обновленный проект стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года (есть у РБК). После завершения согласительных процедур проект стратегии будет внесен в правительство, сказал РБК представитель Минэкономразвития.
О том, что документ отправлен на согласование с другими ведомствами, в интервью ТАСС сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в стратегии учтены четыре сценария — инерционный, базовый, интенсивный и агрессивный — и анализируется, при каких предпосылках можно достичь углеродной нейтральности (то есть чистых нулевых выбросов парниковых газов).
Первый вариант низкоуглеродной стратегии был разработан в 2020 году, однако после апрельского послания президента Владимира Путина к парламенту документ был существенно переработан. Путин поручил предусмотреть более амбициозное по сравнению с ЕС сокращение выбросов. Сценарий, который в стратегии был изначально базовым, трансформировался в инерционный, сообщал замминистра экономики Илья Торосов.
Что предусматривает основной сценарий
В базовом сценарии низкоуглеродного развития России, принятом за основной, объем чистых выбросов парниковых газов (главным образом углекислого газа) к 2050 году снизится до 1,19 млрд т. В 2019 году (последние доступные данные) совокупные выбросы в стране составили 2,12 млрд т CO2-эквивалента без учета поглощения парниковых газов лесами и 1,58 млрд т — с учетом поглощения.
При реализации этого сценария суммарно накопленные до 2050 года чистые выбросы парниковых газов в России окажутся ниже, чем у Евросоюза, следует из стратегии.
Хотя Евросоюз поставил цель к 2050 году достичь нулевых чистых выбросов, то есть углеродной нейтральности, сейчас у него более высокая база вредных выбросов — 3,8 млрд т по итогам 2019 года.
Достичь снижения выбросов в России, которые из-за роста экономики должны были бы расти, предполагается за счет их уменьшения при сжигании топлива при производстве электроэнергии (на 300 млн т), при утечках и испарении нефти, газа и угля (на 190 млн т), а также при сжигании топлива населением и в жилищно-коммунальном хозяйстве (120 млн т). Но самый большой эффект должно дать увеличение поглощения парниковых газов при землепользовании и в лесном хозяйстве. Если текущий уровень поглощения убирает чуть больше 500 млн тонн эквивалента СО2, то базовый сценарий предусматривает удвоение уровня абсорбции вредных газов лесами — до 1,1 млрд т.
Важно, что в стратегии отмечены мероприятия по увеличению площадей контролируемых лесов, говорит руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Однако, поскольку европейцы отказывались считать огромную часть лесов России управляемыми и поэтому игнорировали поглощаемый ими CO2, то большой вопрос, удастся ли убедить западных партнеров в правильности расчетов, отмечает эксперт.
Директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Евгений Шварц указывает, что данные о поглощающей способности российских лесов могут быть не совсем релевантны. По его словам, при оценке поглощения парниковых газов в землепользовании и лесном хозяйстве не ясно, как учитываются возрастающие площади и объем эмиссии углерода при лесных пожарах. Также, вероятно, не учитывается запас углерода в лесах на землях сельскохозяйственного назначения, добавляет он.
Стратегия интересна тем, что в ней расставлены акценты на признание зелеными атомной генерации и гидрогенерации от крупных, а не только мелких, ГЭС, добавляет Гришунин.
Поскольку в базовом варианте стратегии не прописана система торговли квотами на выбросы CO2, это позволит европейцам говорить о том, что в России такой системы нет, а значит ее товары подпадают под действие европейского углеродного таможенного регулирования, говорит он.
«Впрочем, зная стиль работы Еврокомиссии — внедрение такой системы в России вряд ли помогло бы избежать этого регулирования», — заметил Гришунин. Евросоюз с 2030 года планирует ввести так называемый «углеродный налог» на ввозимые на его территорию товары с углеродным следом. Эксперты оценивали возможные потери для российского экспорта от него в 34 млрд евро за 10 лет.
При каких условиях в России можно снизить выбросы до нуля
Углеродная нейтральность — цель, которую обозначили более 110 стран, — достигается в России при реализации интенсивного (к 2060 году) или агрессивного (к 2050 году) сценариев, следует из стратегии.
Интенсивный сценарий потребует масштабных инвестиций в декарбонизацию отраслей экономики — затраты, необходимые для его реализации, оцениваются в 4% российского ВВП (по сравнению с 1,5% ВВП в базовом варианте). В этом сценарии внедряются механизмы «углеродной платы» — обязательной платы за выбросы, квотирование, — «в ряде наиболее углеродоемких отраслей», говорится в документе. Реализация интенсивного сценария будет возможна при условии роста иностранных инвестиций в российскую экономику, отмечает Минэкономразвития. При реализации этого сценария предусмотрено применении технологии улавливания углекислого газа.
Агрессивный сценарий предполагает еще более форсированное принятие мер по декарбонизации экономики, однако и более значительные риски для устойчивого роста экономики и сохранения макроэкономической стабильности, предупреждает министерство.
«Выход российской экономики на низкоуглеродную траекторию развития <…> предполагает существенные структурные сдвиги, связанные с ростом эффективности производства как в реальном секторе, так и в секторе услуг. Таким образом, мероприятия, направленные на снижение выбросов парниковых газов, должны одновременно решать несколько задач — формирование в экономике новых “точек роста”, рост уровня инвестиционной активности бизнеса и ускорение процессов технологической модернизации российской экономики», — говорится в стратегии.
Иван Ткачёв, Светлана Бурмистрова
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