Власти назвали стоимость лечения больных COVID-19

Сколько людей могут заболеть COVID-19 до конца года
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) оценил возможную стоимость оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом на второе полугодие 2021 года (с июля по декабрь) в чуть более 111 млрд руб.
Эта сумма складывается исходя из прогноза Минздрава о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета фонда за первое полугодие 2021 года (есть у РБК). Из почти 4 млн потенциальных новых заболевших коронавирусом медицинская помощь в рамках стационара может потребоваться только 20%, то есть речь может идти о чуть более 784 тыс. госпитализаций, указывает фонд.
Счетная палата также пишет, что фонду требуется дополнительно на оказание медпомощи застрахованным россиянам во втором полугодии 65,4 млрд руб. Помимо этого потребуется еще почти 60 млрд руб. на компенсацию оплаты труда работников, оплаты коммунальных услуг и т. д.., говорится в записке.
Вероятно, Минздрав посмотрел количество новых выявляемых случаев заражения коронавирусом сейчас (порядка 19 тыс. ежедневно) и «продлил» эти данные до конца года, прогноз на 4 млн заболевших за второе полугодие сильно пессимистичен и рассчитывается с запасом, рассуждает эпидемиолог Антон Барчук. «Минздрав прогнозирует новый виток пандемии с новым штаммом, не менее тяжелый, чем в предыдущие полгода, когда за шесть месяцев заболело порядка 3 млн человек. Не факт, что это произойдет, однако плюс в том, что деньги на такой сценарий заложены в бюджете уже сейчас», — резюмирует он.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также предположил, что Минздрав учитывает наиболее пессимистичный сценарий для того, чтобы заложить необходимые средства для его преодоления. Несмотря на то что нельзя с полной уверенностью говорить о том, что в России осенью начнется очередная волна COVID-19, для этого есть основания: общий подъем респираторных инфекций и мутация коронавируса. «Есть риск, что коллективный иммунитет не сработает и те, кто уже болел, заболеют вновь. Поэтому лучше иметь готовые для развертывания койки, закупленные препараты и т. д.», — сказал он РБК.
Всего с начала пандемии в России было выявлено 6,7 млн случаев заболевания вирусом. РБК направил запросы в ФОМС и Минздрав.
Сколько стоит госпитализация больного с COVID-19
За первое полугодие ФОМС потратил на оказание помощи больным коронавирусом 218 млрд руб., подавляющая часть этих денег (208,8 млрд руб.) была израсходована на предоставление помощи в условиях стационара. С начала года было госпитализировано 1,5 млн больных с коронавирусом, говорится в записке, что составляет 15,6% от общего числа госпитализаций в круглосуточный стационар (9,6 млн). В России нет открытой федеральной базы данных по госпитализациям больных коронавирусом.
При этом средняя по России стоимость госпитализации одного пациента с COVID-19 в первом полугодии 2021 года составила 135,4 тыс. руб.
Для сравнения: стоимость госпитализации для больного не инфекционным заболеванием в разы меньше — 41,5 тыс. руб. В прошлом году ФОМС на 2,1 млн госпитализаций больных COVID-19 потратил более 245 млрд руб., говорилось в их отчете. Кроме того, стоимость лечения одного пациента с коронавирусом в 2020 году оценивалась в среднем по стране дешевле — в 115 тыс. руб.
В Москве лечение одного ковидного пациента заммэра Анастасия Ракова оценивала в 200 тыс. руб. Всего в прошлом году на борьбу с пандемией было выделено более 600 млрд руб., сообщала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.
Как объясняет РБК руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова, в стоимость ковидной госпитализации входят несколько пунктов: оплата труда медперсонала, лекарства, расходные материалы, коммунальные услуги и питание пациентов.
Повышение стоимости госпитализации в расчете на одного пациента с коронавирусом может быть обусловлено как инфляцией, так и появлением в России нового штамма коронавируса, говорит директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. «Изменение цены может быть связано с влиянием нового штамма дельта на течение болезни пациентов: они дольше находятся в стационаре, для терапии требуется больше симптоматических лекарств, то есть их “вытягивание” происходит дольше. Изменения могут быть также инфляционные. Тем не менее тариф индексируется каждый год — это нормально», — заключила она.
Егор Губернаторов, Иван Ткачёв.